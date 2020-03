Sute de oameni murind zilnic in Spania, Rafael Nadal, Pau Gasol, Iker Casillas si Fernando Alonso au luat initiativa si vor sa doneze 11 milioane de euro 

Rafael Nadal si Pau Gasol au inceput o strangere de fonduri istorica in randul sportivilor din Spania.

Spania trece prin zile negre din cauza pandemiei de SARS-COV2, inregistrand pana la data de 27 martie peste 64,000 de cazuri si mai mult de 4,850 de morti, lucru care i-a impins pe Rafael Nadal si Pau Gasol la o decizie deopotrivia marinimoasa si benefica pentru natiunea spaniola. Lansand campania intitulata "Cea mai mare victorie", cei doi, alaturi de intregul colectiv al sportivilor iberici au ca obiectiv strangerea a unsprezece milioane de euro care urmeaza a fi donati Crucii Rosii spaniole in cadrul unui proiect menit sa ajute peste un milion de oameni pe teritoriul Spaniei in lupta impotriva noului coronavirus.

"Salutare tuturor. La fel ca voi, sunt inca acasa, iar adevarul este ca ne aflam intr-un moment dificil de explicat, inimaginabil in urma cu cateva luni. Suferim impactul pandemiei acesteia care ne-a schimbat vietile, mai ales a celor care au trecut prin boala sau au avut un membru de familie afectat. Traim momente triste, complicate, stand acasa si urmarind incontinuu stirile, care in acest moment nu sunt foarte incurajatoare. In ciuda acestui fapt, trebuie sa facem tot ce ne sta in putinta si sa continuam sa fim puternici. Vom castiga aceasta batalie impotriva virusului," a spus Rafael Nadal.

Rafael Nadal: "Voi, spaniolii, nu ne-ati dezamagit niciodata, iar acum a sosit timpul ca noi sa nu va dezamagim pe voi"



"Sincer, m-am gandit de cateva zile cum as putea sa ajut sau sa contribui intr-o situatie ca aceasta, cum am spus, rea pentru toata lumea. Am ajuns la concluzia ca voi, spaniolii nu ne-ati dezamagit niciodata si ne-ati sustinut mereu, atat in clipele fericite, cat si in cele dificile. Ne-ati inteles in momentele noastre proaste si ati sarbatorit victoriile alaturi de noi. Cred ca sportivii sunt ceea ce sunt datorita sprijinului vostru, iar acum este timpul ca noi sa nu va dezamagim pe voi. Din acest motiv prietenul meu, Pau si cu mine am decis ca este timpul sa luam initiativa si credem ca toti sportivii spanioli ni se vor alatura si vor oferi un exemplu bun. Ne vom alatura proiectului "Crucea Rosie Raspunde", ajutand la achizitionarea de echipamente medicale, la imbunatatirea infrastructurii spitalicesti, la ajutorarea familiilor vulnerabile si oferirea de cazare pentru grupurile de oameni care au nevoie. Obiectivul nostru este sa ajungem la unsprezece milioane de euro care sa ajute 1,350,000 de oameni," a completat numarul 2 ATP.

Pana acum, pilotul de Formula 1, Fernando Alonso, Julen Lopetegui, Iker Casillas, dar si tenismeni iberici semnificativi, precum Garbine Muguruza sau Feliciano Lopez au raspuns afirmativ la initiativa de strangere de fonduri a tenismenului Rafael Nadal si a baschetbalistului Pau Gasol.

