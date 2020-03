Partenerul perfect pentru Simona Halep intr-o echipa de fotbal a campionilor de Grand Slam? Cate duble a facut Marin Cilic cu mingea de tenis in doar 42 de secunde

Marin Cilic se alatura Simonei Halep in clubul campionilor de Grand Slam care prezinta calitati fotbalistice impresionante.

Marin Cilic este unul dintre castigatorii de Grand Slam care nu isi limiteaza abilitatile sportive la unicul sport pe care il practica profesionist.

La fel ca Simona Halep, care si-a demonstrat talentul fotbalistic nu o data, atat cu mingea, cat si cu rola de hartie, tenismenul croat si-a impresionat sustinatorii, publicand pe Instagram un videoclip in care tine mingea in aer timp de 42 de secunde, interval in care ajunge la 61 de duble cu mingea de tenis.

Cilic, casatorit in vara anului 2018 cu Kristina Milkovic a devenit tata la finalul lunii ianuarie a acestui an, sotia sa dand nastere unui baiat la Maternitatea Spitalului Caritatii din Zagreb.

Actualmente, Marin Cilic ocupa locul 37 in clasamentul ATP, cu 34 de pozitii mai jos decat cea mai inalta clasare a carierei, bifata in 2018; Cilic este campion de turneu de mare slem, datorita parcursului extraordinar pe care l-a avut la editia 2014 a Openului American, detine in palmares 22 de titluri la simplu si un titlu in Cupa Davis alaturi de reprezentativa Croatiei, in 2008. Tenismen profesionist inca din 2005, croatul Marin Cilic a incasat de-a lungul celor 21 de ani de cariera cecuri in valoare totala de $27,864,286.

Challenge accepted ???????? Stay home and stay safe everyone ???? pic.twitter.com/GaT1juR2PG — Simona Halep (@Simona_Halep) March 20, 2020