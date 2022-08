De două ori finalistă Roland Garros la 18 ani, Cori Gauff a devenit număr 1 WTA în proba de dublu feminin 

Cori Gauff și Jessica Pegula au sfârșit învinse de Simona Halep în proba individuală a turneului WTA 1000 de la Toronto, dar s-au mobilizat formidabil în proba de dublu, în care au reușit să iasă campioane, după o finală încheiată scor 6-4, 6-7, 10-5, în defavoarea duo-ului americano-australian, format din Nicole Melichar-Martinez și Ellen Perez.

Succesul celor două sportive din America pe tărâm canadian i-a garantat puștoaicei de numai 18 ani, Cori Gauff, urcarea pe locul întâi al clasamentuluI WTA de dublu.

De două ori finalistă la Roland Garros în acest an, Cori Gauff a avut neșansa de a le pierde pe amândouă, atât în proba de simplu, în fața Igăi Swiatek, cât și în proba de dublu, în favoarea echipei franțuzești, alcătuite din Caroline Garcia și Kristina Mladenovic.

Cori Gauff intră astfel într-un club select al top 10 jucătoare tinere devenite numere 1 WTA. Deținătoarea recordului absolut în acest sens rămâne Martina Hingis, care, prin titlul cucerit la Australian Open, în 1997, a urcat pe prima poziție a ierarhiei WTA la vârsta de numai 16 ani și 3 luni.

#1 in the CG1???????? pic.twitter.com/FDRjnGuYLF

????A NEW WORLD NO. 1 IN DOUBLES????

????????Coco Gauff and ????????Jessica Pegula defeat ????????Nicole Melichar-Martinez and ????????Ellen Perez 6-4, 6-7, 10-5 to win the doubles crown from @NBOtoronto.

With the victory, @CocoGauff now ascends to world no. 1 in doubles at just 18 years of age!#NBO22 pic.twitter.com/rrrYkuM5VS