Simona Halep (30 de ani, 15 WTA) mai are nevoie de o singură victorie pentru a reveni în top 10 WTA, dar Patrick Mouratoglou nu a fost impresionat de calitatea serviciului sportivei din România în sfertul de finală de la Toronto, câștigat 6-4, 7-6, în defavoarea americancei Cori Gauff (18 ani, 11 WTA).

În consecință, antrenorul francez cu origini grecești, ajuns de curând la Toronto, a scos-o pe Simona Halep pe terenul de antrenament, imediat după încheierea meciului de 109 minute și i-a cerut elevei sale să își exerseze suplimentar serviciul.

„Patrick mi-a spus că am nevoie să mă mai antrenez puțin. Serva mea nu a fost grozavă azi. Am făcut antrenamentul, pentru că am simțit că a fost o idee bună. Mi-a mers bine la antrenament, așa că sper să pot servi bine în meciul din semifinale,” a povestit momentul Simona Halep, în cadrul conferinței de presă.

