Simona Halep - Anastasia Potapova, miercuri, ora 00:00

în primul tur la Cincinnati

Simona Halep (30 de ani, 6 WTA) nu va debuta în turneul WTA 1000 de la Cincinnati contra cehoaicei Karolina Muchova, conform tragerii la sorți, ci împotriva rusoaicei Anastasia Potapova.

Accidentată la încheietura mâinii drepte, Karolina Muchova s-a retras din competiție, lăsându-i loc pierzătoarei norocoase din Federația Rusă, învinsă de compatrioata Anna Kalinskaya, în finala calificărilor.

Halep și Potapova s-au duelat de două ori anul trecut, pe hard, la Melbourne și Moscova, jucătoarea din țara noastră impunându-se de fiecare dată fără să piardă set, 6-4, 6-4, respectiv 6-1, 6-4.

Învinsă cu 7-5, 6-1 de Anna Kalinskaya în calificări, Anastasia Potapova și conaționala sa au ajuns în mijlocul unui scandal izbucnit la Cincinnati.

This spectator was named Lola.

She lives near the #CincyTennis tournament in Mason, OH, and was sitting with a Ukrainian flag draped around her body. Lola also wore a vinok, which is a Ukrainian floral wreath crown.

Lola was not saying anything, watching the match silently... pic.twitter.com/QREW5tSBRb