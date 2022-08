„Ambele am făcut un meci grozav!” Simona Halep a ajuns la o victorie distanță de reintrarea în top 10 WTA, după succesul cu Gauff

Simona Halep (30 de ani, 15 WTA) a ajuns pe locul 13 în clasamentul WTA LIVE, după victoria scor 6-4, 7-6 obținută în defavoarea americancei Cori Gauff (18 ani, 11 WTA), în sferturile de finală ale turneului de categorie WTA 1000 de la Toronto.

Calificată pentru a cincea oară în semifinalele Openului Canadian, jucătoarea din România a reușit accederea în faza ultimelor patru jucătoare grație celor 21 de lovituri direct câștigătoare împărțite pe durata celor 109 minute de joc.

Simona Halep și Cori Gauff, număr egal de winnere în sfertul de la Toronto: 21

Cori Gauff, cu 21 de winnere, număr egal, a înregistrat mai multe erori neforțate, 38, față de cele 30 ale Simonei Halep.

„Coco e o jucătoare grozavă. A fost mereu dificil să joc împotriva ei. A fost din nou vânt, am avut probleme cu serviciul, dar am luptat până la capăt și cred că am jucat ambele un meci măreț astăzi,” a punctat Simona Halep, în interviul oferit pe teren, imediat după încheierea partidei.

„A servit până și cu 198 km/h o dată! Și-a îmbunătățit serviciul atât de mult, mi-a fost greu să i-l returnez, are o servă puternică. A trebuit doar să rămân concentrată și să lupt, iar victoria a venit. Vă mulțumesc tuturor,” a adăugat Simona Halep, în fața miilor de spectatori din tribunele arenei centrale de la Toronto.

În semifinala de sâmbătă, 13 august, Simona Halep va întâlni câștigătoarea meciului dintre Jessica Pegula (7 WTA) și Yulia Putintseva (46 WTA).

Simona Halep's on-court interview after her QF victory over Coco Gauff in Toronto. pic.twitter.com/b7lJ8uSZ3C — Romanian Tennis (@WTARomania) August 12, 2022