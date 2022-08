Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat în exclusivitate pentru Sport.ro victoria Simonei Halep de la Toronto. Editorialistul a apreciat reușita jucătoarei din țara noastră, în contextul în care nu a practicat cel mai bun tenis al său.

CTP i-a acordat credit antrenorului Patrick Mouratoglou pentru că i-a insuflat suficientă încredere Simonei Halep astfel încât aceasta să își asume, la fel ca în 2018, un joc mai ofensiv, în care își asumă mai multe riscuri.

CTP: „Printr-o condiție psihică excelentă, Simona Halep a depășit neajunsul major al serviciului.”

„Pentru marii campioni, meciurile câștigate fără să joace la valoarea maximă au un efect de obicei benefic. Simona acum a ajuns să facă ea puncte, nu așteaptă greșeală adversarei. După cum spunea Bjorn Borg, un mare campion este cel care știe să câștige chiar și atunci când joacă prost

Pe lângă joc, care merge bine, serviciul nu merge bine. A reușit, totuși, printr-o condiție psihică excelentă să depășească acest neajuns major, dacă ne gândim câte duble greșeli a făcut în turneu.

Asta poate să destabilizeze jucătorul grav, pentru că sunt puncte date adversarului gratis, fără efort, mai ales când se produc în momente critice ale meciului. Simona a dat dovadă de o soliditate psihică, de o determinare excepționale.

Se vede aici și rolul antrenorului. Patrick Mouratoglou a reușit să construiască această stare în relația cu Simona.

Are însă 30 de ani, nu e bine să mai joace schimburi lungi, de un an aștept să preia inițiativa De 6 luni a avut nevoie cu Mouratoglou pentru a-și însuși jocul agresiv. Acum este jocul ei, l-a integrat, Simona e convinsă că trebuie să joace așa, are încredere în jocul ei și o face pentru a depăși momentele grele,” a declarat CTP în exclusivitate pentru PRO ARENA.

???????? S-I-M-O-N-A ???????? The moment @Simona_Halep clinched her third title in Canada and her NINTH WTA 1000 crown! ????#NBO22 pic.twitter.com/SpyguB2I3q — wta (@WTA) August 14, 2022

CTP, comparație între Darren Cahill și Patrick Mouratoglou

„Cahill era un antrenor de intuiție, de stare, de cuvinte bine alese și spuse exact când trebuie, în vreme ce Mouratoglou este un om de știință. Are statistici foarte bine puse la punct, fișe pentru toate jucătoarele.



Lucrează cu tableta, are planuri de joc pe termen scurt, mediu, lung, știe ce trebuie să îi spună elevei sale, punctual,” i-a comparat Cristian Tudor Popescu pe cei doi antrenori străini de mare anvergură ai Simonei Halep.

Cum apreciază Cristian Tudor Popescu șansele Simonei Halep la câștigarea US Open

„Șansele la US Open ale Simonei Halep sunt considerabile. N-aș fi spus lucrul acesta după Wimbledon, deși a făcut semifinală.



Nu era încă clarificat jocul ei, nu își asumase încă jocul pe care îl practică acum, a avut și destule secvențe confuze la Wimbledon, dar acolo deja se vedea determinarea, care a crescut acum,” a completat ziaristul Cristian Tudor Popescu în emisiunea „Ora exactă în sport.”