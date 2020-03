Darren Cahill CRITICA amanarea Roland Garros in toamna | SCANDAL in lumea mare a tenisului intre oficialii US Open si Roland Garros 

Amanarea turneului de la Roland Garros in toamna s-a dovedit a fi o decizie scandaloasa, luand in calcul reactiile jucatorilor si oficialilor celorlalte competitii.

Decizia oficialilor francezi de a muta perioada competitionala a Roland Garros in 2020 a produs numeroase nemultumiri, atat in randul jucatorilor, nesatisfacuti de ideea de a juca doua turnee de mare slem pe suprafete diametral opuse in patru saptamani consecutive, cat si pe oficialii celorlalte intreceri, inclusiv organizatorii US Open, care au mustrat public hotararea luata de oficialii din Hexagon.

"Asociatia Americana de Tenis continua sa pregateasca US Open 2020 si in prezent nu are vreo intentie de a schimba orarul initial. Traim timpuri fara precedent si evaluam toate optiunile, incluzand posibilitatea de a muta competitia la o data ulterioara. In vremuri in care lumea se uneste, recunoastem ca o astfel de decizie nu ar trebui sa fie luata unilateral, prin urmare AAT ar lua o hotarare doar dupa consultatii cu oficialii celorlalte turnee de mare slem, WTA, ATP, ITF si partenerii nostri, inclusiv Cupa Laver", a fost scris intr-un comunicat de presa oficial publicat de Openul American.

An update on the 2020 US Open. pic.twitter.com/YfhnsKdvBD — US Open Tennis (@usopen) March 17, 2020



Darren Cahill: "Comunicatul americanilor este potrivit, spre deosebire de pozitia prietenilor nostri de la Roland Garros"



"Comunicatul acesta constituie o declaratie si o pozitie potrivite referitoare la un viitor turneu, spre deosebire de reactia prietenilor nostri de la Roland Garros. Haideti cu totii sa respiram, sa nu ne grabim, sigur, sa incercam sa protejam cele patru turnee de mare slem in mod prioritar, dar sa lucram impreuna ca un grup unit. ATP, WTA, ITF si reprezentantii Slam-urilor, fiti uniti", a fost invitatia antrenorului australian la unitate in aceste vremuri ale sezonului afectate pe plan financiar.

Nu doar Darren Cahill a criticat decizia francezilor de a muta Roland Garros din perioada initiala, 24 mai - 7 iunie pana in toamna, in intervalul 20 septembrie - 4 octombrie, adica la o singura saptamana dupa finalul Openului American. Naomi Osaka, numar 10 WTA a replicat in franceza pe Twitter, aratandu-si nemultumirea fata de aceasta decizie: "Excusez-moi?", iar Diego Schwartzman (13 ATP) s-a plans de faptul ca jucatorii nu au fost anuntati in mod privat de aceasta decizie, scriind: "Inca o data... am aflat de pe Twitter", a fost reactia argentinianului, similara cu cea a Soranei Cirstea.