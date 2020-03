PAUZA TOTALA CU LUNILE in WTA pentru Simona Halep | Cate competitii au mai fost anulate si cand ar putea reincepe sezonul 

Asociatia Tenisului Feminin a anuntat printr-un comunicat de presa publicat in cursul acestei dupa-amiezi ca suspendarea circuitului va fi prelungita pana in data de 2 mai.

In consecinta, alte patru competitii WTA vor fi anulate, anume turneul WTA de la Charleston, unde Simona Halep ar fi trebuit sa debuteze in premiera in acest an, WTA Stuttgart, WTA Istanbul si WTA Praga.

Due to the ongoing global coronavirus outbreak, the WTA tournaments in Stuttgart, Istanbul and Prague will not be held as scheduled.

At this point in time, the WTA Tour is now suspended until May 2nd.