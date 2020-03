WTA a anuntat cand vom putea vedea din nou tenis! "Jucatoarele trebuie sa castige bani, nu sa stea acasa" La ce turneu va reveni Simona Halep pe teren

Tenisul a luat o pauza fortata din cauza coronavirusului.

Toate turneele din cadrul circuitelor ATP si WTA au fost anulate de teama raspandirii coronavirusului. Prima competitie majora anulata a fost cea de la Indian Wells, urmata cea de la Miami.

Presedintele WTA, Steve Simon, a declarat ca este increzator si spera ca turneele sa fie realuate in luna mai. "Nu avem de gand sa ne grabim sa anulam prea multe turnee. Vreau sa pastrez in calendar cat mai multe turnee posibile. Avem nevoie de jucatoare care sa joace si sa castige bani decat sa stea acasa. Ok, exista un pericol, dar e suficient timp pana la Roland Garros. Pana atunci totul va fi la normal", a spus Steve Simon pentru New York Times.

In luna mai este programat turneul de la Roma, insa Italia se afla in carantina si nu se stie cand aceasta masura va fi ridicata. Astfel, scenariul cel mai optimist ar fi ca Roland Garros sa fie primul turneu disputat dupa criza coronavirusului