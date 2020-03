Oficial: Roland Garros a fost amanat din cauza pandemiei de coronavirus! Cand se va desfasura turneul 

Dupa amanarea EURO 2020, precum si a finalelor Champions League si Europa League, tenisul sufera si el modificari importante cauzate de Covid-19.

Roland Garros a fost amanat din cauza pandemiei de coronavirus. Astfel, Grand Slam-ul francez nu se va mai desfasura in vara acestui an, fiind acum programat pentru perioada 20 septembrie-4 octombrie.

Presedintele Federatiei Franceze de Tenis, Bernard Giudicelli a declarat ca desi nu a fost usor, aceasta decizie a trebuit luata deoarece sanatatea primeaza.

"Am luat aceasta decizie dificila, dar curajoasa in contextul acestei situatii fara precedent, care a evoluat incredibil de weekendul trecut. Am decis sa actionam responsabil si trebuie sa luptam impreuna pentru a ne asigura ca sanatatea tuturor e in siguranta", a spus Giudicelli.