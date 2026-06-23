Patronul FCSB a susținut că a făcut pariu cu Marius Șumudică, fostul antrenor din Giulești, cu privire la viitoarea câștigătoare a Cupei Mondiale.
Pariul pe care Gigi Becali l-a făcut cu Marius Șumudică! Fotbaliștii pe care patronul FCSB a pus toți banii
Deși a recunoscut că nu urmărește meciurile de la Campionatul Mondial din America, Gigi Becali a dezvăluit naționala pe care o vede câștigătoare.
Franța versus Argentina pentru titlul suprem
Omul cu banii de la FCSB a mizat pe selecționata „Cocoșului Galic”, în timp ce Marius Șumudică a mers pe mâna Argentinei, condusă de Lionel Messi. Gigi Becali își bazează alegerea pe forța ofensivă a europenilor, evidențiind doi dintre jucătorii de atac ai francezilor.
„Nu am văzut niciun meci, nu mă interesează. Nu mă duc să plâng la mormânt străin. Dacă se schimbă ceva, nu se schimbă cu nimic. Chiar dacă joacă, chiar dacă nu joacă, nu se schimbă nimic la Joao Paulo.
Am o favorită, că am făcut pariu cu Șumudică. Bine, pariu fără miză, am zis așa, pe cine e mai șmecher, mai cunoscător de fotbal. Eu am zis Franța, el a zis Argentina. Eu am zis că Franța e echipă puternică și mizez pe doi jucători: Mbappe și Olise. E greu să poți să o învingi”, a spus Gigi Becali la DigiSport.
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