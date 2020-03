Antrenorul Simonei Halep a dezvaluit care este programul de antrenament in timpul crizei coronavirusului! Cum sunt afectati tenismenii

Artemon Apostu-Efremov a vorbit despre cum se pregateste Simona Halep in pauza fortata.

Toate competitiile s-au anulat pentru cel putin 6 saptamani in cadrul circuitelor WTA si ATP, iar jucatorii se confrunta cu o situatie atipica. Antrenorul Simonei Halep a vorbit despre cum campioana de la Wimbldeon gestioenaza situatia si care este programul de pregatire al acesteia.

"Pentru moment pastram partea de izolare, lucrurile s-au petrecut destul de rapid. Nu vom merge pe teren in urmatoarele zile, doar vom face pregatire fizica, forta. E o rutina cu care s-au obisnuit si sunt scosi din această rutina acum. Nu pot sa se antreneze normal, sunt practic izolati. Fiecare gestioneaza cum reuseste. O sa aflam de la saptamana la saptamana, vedem cum evolueaza lucrurile. E mai usor sa fii acasa in aceste momente, ai tot confortul casei, lucrurile sunt mai usor de aranjat. Cu aceste reguli stricte de calatorie nu-ti permiti sa mergi undeva si apoi sa ramai blocat. Am putea merge la o sala aici, in Romania, dar trebuie sa gasim una unde nu e nimeni", a spus Artemon Apostu-Efremov la DigiSport.