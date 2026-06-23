NEWS ALERT Julian Alvarez a făcut anunțul: ”Vreau un transfer”

Julian Alvarez a făcut anunțul: ”Vreau un transfer” Fotbal extern
SPORT.RO
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Julian Alvarez (26 de ani), atacantul lui Atletico Madrid, a făcut anunțul momentului de la Campionatul Mondial, acolo unde este selecționat la naționala Argentinei.

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Din articol

După ultima partidă, atacantul a ieșit în față și a spus lucrurilor pe nume, după ce Atletico Madrid a refuzat propunerile rivalelor Barcelona și Real Madrid legate de transferul său. Concret, granzii Spaniei au oferit peste 100 de milioane de euro pentru a pune mâna pe argentinian, dar conducerea de pe ”Metropolitano” a râs (la propriu) de aceste propuneri.

Julian Alvarez vrea să plece de la Atletico Madrid

Alvarez a lămurit totul. Așa cum era de așteptat, atacantul și-a făcut publică intenția de a prinde un transfer în această perioadă de mercato, astfel că vor urma câteva zile interesante, ținând cont că cei de la Atletico au fost cât se poate de clari când au spus că nu vor să renunțe la el.

Potrivit ultimelor informații apărute în Spania, Barcelona ar fi destinația dorită de sud-american. După ce Atletico a refuzat prima ofertă a catalanilor, se așteaptă ca Joan Laporta să trimită o nouă propunere.

”Cel mai bun lucru pentru mine este un transfer și vreau să-mi îndeplinesc visul”, a spus Julian Alvarez, imediat după meciul câștigat cu Austria, 2-0.

În acest sezon, Julian Alvarez a bifat 49 de apariții pentru Atletico Madrid, reușind să înscrie de 20 de ori și să ofere alte nouă pase decisive.

Argentinianul este cotat la 90 de milioane de euro de site-urile de specialitate și e legitimat la Atletico Madrid din august 2024, de când spaniolii au plătit 75 de milioane de euro pentru transferul său de la Manchester City.

Cifrele lui Julian Alvarez

  • River Plate: 122 de meciuri jucate, 54 de goluri înscrise, 31 de pase decisive
  • Atletico Madrid: 106 meciuri jucate, 49 de goluri înscrise, 17 pase decisive
  • Manchester City: 103 meciuri jucate, 36 de goluri înscrise, 19 pase decisive
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