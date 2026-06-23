După ultima partidă, atacantul a ieșit în față și a spus lucrurilor pe nume, după ce Atletico Madrid a refuzat propunerile rivalelor Barcelona și Real Madrid legate de transferul său. Concret, granzii Spaniei au oferit peste 100 de milioane de euro pentru a pune mâna pe argentinian, dar conducerea de pe ”Metropolitano” a râs (la propriu) de aceste propuneri.

Julian Alvarez vrea să plece de la Atletico Madrid

Alvarez a lămurit totul. Așa cum era de așteptat, atacantul și-a făcut publică intenția de a prinde un transfer în această perioadă de mercato, astfel că vor urma câteva zile interesante, ținând cont că cei de la Atletico au fost cât se poate de clari când au spus că nu vor să renunțe la el.

Potrivit ultimelor informații apărute în Spania, Barcelona ar fi destinația dorită de sud-american. După ce Atletico a refuzat prima ofertă a catalanilor, se așteaptă ca Joan Laporta să trimită o nouă propunere.

”Cel mai bun lucru pentru mine este un transfer și vreau să-mi îndeplinesc visul”, a spus Julian Alvarez, imediat după meciul câștigat cu Austria, 2-0.