Daniil Medvedev a pus capăt secetei! Rusul, victorie la un turneu de Mare Șlem după 370 de zile

Tenismanul Daniil Medvedev, numărul 12 mondial, a obţinut prima sa victorie la un turneu de Mare Şlem după o pauză de 370 de zile, relatează EFE, după ce rusul s-a impus cu 7-5, 6-2, 7-6 (7/2) în faţa olandezului Jesper De Jong, luni, la Melbourne, în prima rundă la Australian Open.

Medvedev, triplu finalist la Melbourne (2021, 2022, 2024), a pierdut în 2025 în primul tur la Roland Garros, Wimbledon şi US Open, iar la Australian Open a fost eliminat în turul al doilea.

În turul secund, Medvedev, campion la US Open în 2021, îl va înfrunta pe francezul Quentin Halys (83 ATP).

Canadianul Felix Auger-Aliassime, care a încheiat sezonul 2025 în forţă, a fost nevoie să abandoneze în primul tur la Melbourne, când era condus cu 3-6, 6-4, 6-4 de portughezul Nuno Borges (46 ATP).

La ultimul său an în circuitul profesionist, ''veteranul'' elveţian Stan Wawrinka (40 ani), campion la Melbourne în 2014, a câştigat luni în faţa sârbului Laslo Djere (92 ATP) cu 5-7, 6-3, 6-4, 7-6 (7/4). Următorul său adversar în Australia va fi cehul Jiri Lehecka (19 ATP) sau francezul Arthur Gea (198 ATP).

Cu o victorie a debutat şi croatul Marin Cilic, 6-0, 6-0, 7-6 (7/3) cu germanul Daniel Altmaier.

Rezultate înregistrate luni în primul tur la Australian Open, la simplu masculin:

Tommy Paul (SUA/N.19) - Aleksandar Kovacevic (SUA) 6-4, 6-3, 6-3

Thiago Tirante (Argentina) - Aleksandar Vukic (Australia) 7-5, 6-2, 6-2

Reilly Opelka (SUA) - Nicolai Budkov Kjaer (Norvegia) 6-4, 6-3, 6-4

Alejandro Davidovich Fokina (Spania/N.14) - Filip Misolic (Austria) 6-2, 6-3, 6-3

Hamad Medjedovic (Serbia) - Mariano Navone (Argentina) 6-2, 6-7 (3/7), 6-4, 6-2

Alex De Minaur (Australia/N.6) - Mackenzie McDonald (SUA) 6-2, 6-2, 6-3

Andrei Rublev (Rusia/N.13) - Matteo Arnaldi (Italia) 6-4, 6-2, 6-3

Daniil Medvedev (Rusia/N.11) - Jesper de Jong (Olanda) 7-5, 6-2, 7-6 (7/2)

Quentin Halys (Franţa) - Alejandro Tabilo (Chile) 6-2, 6-2, 7-6 (7/2)

Kamil Majchrzak (Polonia) - Jacob Fearnley (Marea Britanie) 7-6 (7/2), 7-5, 3-6, 7-6 (7/3)

Fabian Marozsan (Ungaria) - Arthur Rinderknech (Franţa/N.24) 6-3, 6-4, 6-7 (2/7), 6-4

Learner Tien (SUA/N.25) - Marcos Giron (SUA) 7-6 (7/2), 4-6, 3-6, 7-6 (7/3), 6-2

Aleksandr Şevcenko (Kazahstan) - Elias Ymer (Suedia) 3-6, 7-5, 6-4, 6-1

Jordan Thompson (Australia) - Juan Manuel Cerundolo (Argentina) 6-7 (3/7), 7-5, 6-1, 6-1

Nuno Borges (Portugalia) - Felix Auger-Aliassime (Canada/N.7) 3-6, 6-4, 6-4, 0-0 (abandon Auger-Aliassime)

Stan Wawrinka (Elveţia) - Laslo Djere (Serbia) 5-7, 6-3, 6-4, 7-6 (7/4)

Botic van de Zandschulp (Olanda) - Brandon Nakashima (SUA/N.27) 6-3, 4-6, 7-6 (7/1), 7-6 (7/3)

Juncheng Shang (China) - Roberto Bautista Agut (Spania) 6-4, 6-7 (2/7), 6-4, 6-0

Denis Shapovalov (Canada/N.21) - Yunchaokete Bu (China) 6-3, 7-6 (7/3), 6-1

Marin Cilic (Croaţia) - Daniel Altmaier (Germania) 6-0, 6-0, 7-6 (7/3)

Agerpres

