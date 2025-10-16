Rusul Daniil Medvedev a explicat de ce joacă în Kazahstan și nu s-a dus după milioanele arabilor, la Riad

Saudiții au cheltuit peste $13,5 milioane pentru a-i aduce la Riad, pentru al doilea an consecutiv, pe șase dintre cei mai doriți tenismeni ai lumii, cu ocazia turneului demonstrativ, „Six Kings Slam.”

Medvedev, implicat în turneul ATP 250 de la Almaty, în timpul desfășurării „Six Kings Slam”

Spre deosebire de ediția din 2024, nume precum Rafael Nadal sau Daniil Medvedev nu se mai regăsesc pe lista participanților din acest an.

Nadal nu a intrat în discuții, deoarece s-a retras din tenisul profesionist de peste unsprezece luni, pe când rusul Daniil Medvedev (29 de ani, 14 ATP) nu a fost invitat ca urmare a declinului înregistrat în clasamentul mondial.

„Din moment ce am pierdut locuri în ierarhie, am înțeles că nu urma să fiu invitat. De obicei, ei îi cheamă pe primii șase jucători din lume; doar anul trecut au făcut o excepție pentru Rafael Nadal,” a punctat Daniil Medvedev.

„Așa că m-am înscris la acest turneu în Kazahstan, iar o dată ce am făcut asta, sunt trup și suflet aici. Dacă spun că joc undeva, mă țin de cuvânt. Sunt aici și nu regret asta. Mai mult, am nevoie de puncte și de un loc mai bun în clasament, așa că voi încerca să joc un tenis bun,” a completat Medvedev, conform Express.

