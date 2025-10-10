FOTO Medvedev i-a umilit regulamentar pe oficialii ATP, la Shanghai. Pretenția rusului, onorată

Medvedev i-a umilit regulamentar pe oficialii ATP, la Shanghai. Pretenția rusului, onorată Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Daniil Medvedev, din nou ingenios, pe terenul de tenis.

TAGS:
Daniil MedvedevATP ShanghaiTenis ATP
Din articol

Daniil Medvedev (29 de ani, 18 ATP) a ajuns încă o dată în centrul atenției iubitorilor tenisului.

Tenismenul din Federația Rusă a găsit, în stilul caracteristic, o metodă prin care să le păteze, la propriu, mâinile oficialilor ATP, în urma numeroaselor comentarii făcute de jucători cu privire la umiditatea deosebit de ridicată înregistrată la Shanghai.

Daniil Medvedev găsește metode ingenioase de a transmite mesaje puternice oficialilor ATP

Într-un turneu în care Novak Djokovic a vomitat de mai multe ori pe teren, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, Daniil Medvedev i-a cerut supervizorului turneului, Gerry Armstrong, să îi extragă tricoul de pe corp. Rusul a invocat că această acțiune ar fi fost prea dificil de întreprins pe cont propriu, din cauza umidității care a făcut ca tricoul să i se lipească de piept.

„Dacă poate cineva să mă ajute, vă rog. Aș putea să o fac și eu, dar am crampe,” s-a exprimat Medvedev.

Vizibil deranjat, Armstrong a acceptat să îl ajute pe jucătorul rus, chiar dacă cerința lui Medvedev a părut copilărească.

Totul s-a întâmplat într-o pauză în care Medvedev a cerut și îngrijiri medicale, transmițându-le clar organizatorilor cât de dificile sunt condițiile în care tenismenii sunt puși să performeze la cel mai înalt nivel.

foto: Daily Mail

Daniil Medvedev

  • Daniil medvedev frus shanghai 2025
×
Novak Djokov18! Liderul ATP a facut instructie cu Medvedev in finala Australian Open 2021 si a castigat AL NOUALEA titlu la Melbourne
O victorie a lui Daniil Medvedev in finala cu Novak Djokovic ar schimba RADICAL clasamentul ATP: rusul ar putea reusi o performanta care n-a mai fost atinsa din 2005
”Sunt predispus să câștig și greu de bătut!” Daniil Medvedev le pune gând rău colegilor săi în sezonul de hard
"Zgura e cea mai rea suprafata, dar daca voua va place sa stati in noroi ca un caine, nu va judec!" Numarul 2 ATP, Daniil Medvedev a cerut sa fie descalificat de la Roma
Finalistul Daniil Medvedev ii caracterizeaza pe Roger, Rafa si Novak: "Sunt niste cyborgi ai tenisului, dar nu ma gandesc niciodata ca ar fi prea puternici pentru mine!"
ÎNAPOI LA ARTICOL

Medvedev, calificat în sferturi, la Shanghai

În ciuda căldurii și a umidității, Daniil Medvedev a ajuns în faza ultimilor opt jucători la Shanghai.

În optimile de finală, Medvedev l-a eliminat pe Learner Tien, scor 7-6 (6), 6-7 (1), 6-4, un jucător de nouăsprezece ani care l-a eliminat, în cinci seturi, în turul secund al Openului Australian, în prima lună a acestui an.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Anunțul Hidroelectrica, despre noile tarife la energie. Cât ar putea crește facturile la un consum de 100 kWh/lună
Anunțul Hidroelectrica, despre noile tarife la energie. C&acirc;t ar putea crește facturile la un consum de 100 kWh/lună
ULTIMELE STIRI
Alexander Zverev, nici măcar &bdquo;cel mai bun pierzător&rdquo; din istoria tenisului: intervenția unui dublu campion de Grand Slam
Alexander Zverev, nici măcar „cel mai bun pierzător” din istoria tenisului: intervenția unui dublu campion de Grand Slam
Extrem de nervos, selecționerul Bosniei a adus aminte de Rom&acirc;nia la conferință: &rdquo;Cine spune asta?&rdquo;
Extrem de nervos, selecționerul Bosniei a adus aminte de România la conferință: ”Cine spune asta?”
Dublă lovitură pentru Bosnia &icirc;naintea meciului cu Rom&acirc;nia!
Dublă lovitură pentru Bosnia înaintea meciului cu România!
Sabrina Voinea, la Campionatele Mondiale de gimnastică de la Jakarta, alături de Denisa Golgotă, Anamaria Mihăescu şi Ella Oprea Creţu
Sabrina Voinea, la Campionatele Mondiale de gimnastică de la Jakarta, alături de Denisa Golgotă, Anamaria Mihăescu şi Ella Oprea Creţu
Rom&acirc;nia U21 - Serbia U21, amical tare la Arad de la 19:00, LIVE pe Pro Arena și VOYO
România U21 - Serbia U21, amical tare la Arad de la 19:00, LIVE pe Pro Arena și VOYO
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Reacție vehementă după Rom&acirc;nia - Moldova: Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar a fost cel mai slab!

Reacție vehementă după România - Moldova: "Nu vreau să jignesc pe nimeni, dar a fost cel mai slab!"

Rom&acirc;nia - Moldova 2-1 | Moartea pasiunii &icirc;n a doua repriză. Austria, venim!

România - Moldova 2-1 | Moartea pasiunii în a doua repriză. Austria, venim!

Cum a fost numit Mircea Lucescu &icirc;n presa din Austria după Rom&acirc;nia &ndash; Moldova 2-1

Cum a fost numit Mircea Lucescu în presa din Austria după România – Moldova 2-1

Mircea Lucescu, cucerit de doi jucători după Rom&acirc;nia - Moldova: M-au convins, excelenți! + un titular criticat: A greșit!

Mircea Lucescu, cucerit de doi jucători după România - Moldova: "M-au convins, excelenți!" + un titular criticat: "A greșit!"

Ce a făcut Lisav Eissat &icirc;n timpul imnului Rom&acirc;niei, la primul meci sub tricolor

Ce a făcut Lisav Eissat în timpul imnului României, la primul meci sub tricolor

Foarte ciudat! &Icirc;n ce situație a ajuns Andrei Coubiș, după ce a refuzat Dinamo

"Foarte ciudat!" În ce situație a ajuns Andrei Coubiș, după ce a refuzat Dinamo



Recomandarile redactiei
Dublă lovitură pentru Bosnia &icirc;naintea meciului cu Rom&acirc;nia!
Dublă lovitură pentru Bosnia înaintea meciului cu România!
Extrem de nervos, selecționerul Bosniei a adus aminte de Rom&acirc;nia la conferință: &rdquo;Cine spune asta?&rdquo;
Extrem de nervos, selecționerul Bosniei a adus aminte de România la conferință: ”Cine spune asta?”
Alexander Zverev, nici măcar &bdquo;cel mai bun pierzător&rdquo; din istoria tenisului: intervenția unui dublu campion de Grand Slam
Alexander Zverev, nici măcar „cel mai bun pierzător” din istoria tenisului: intervenția unui dublu campion de Grand Slam
Ce au scris austriecii despre Raul Florucz după ce a jucat &icirc;n &rdquo;măcelul&rdquo; cu San Marino
Ce au scris austriecii despre Raul Florucz după ce a jucat în ”măcelul” cu San Marino
Austria, fotbal total &icirc;naintea meciului cu Rom&acirc;nia! Toți titularii au contribuit cu gol sau pasă de gol &icirc;n 10-0 cu San Marino
Austria, fotbal total înaintea meciului cu România! Toți titularii au contribuit cu gol sau pasă de gol în 10-0 cu San Marino
Alte subiecte de interes
Lorenzo Musetti, la prima sa semifinală de Mare Șlem! Adversar imposibil pentru un loc &icirc;n finala de la Wimbledon
Lorenzo Musetti, la prima sa semifinală de Mare Șlem! Adversar imposibil pentru un loc în finala de la Wimbledon
Jannik Sinner e OUT! Lui Darren Cahill nu i-a venit să creadă. Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n meciul cu Medvedev
Jannik Sinner e OUT! Lui Darren Cahill nu i-a venit să creadă. Ce s-a întâmplat în meciul cu Medvedev
Reacție complet deplasată a lui Rune, fostul elev al lui Mouratoglou: și-a &icirc;njurat mama &icirc;n timpul unui meci
Reacție complet deplasată a lui Rune, fostul elev al lui Mouratoglou: și-a înjurat mama în timpul unui meci
Rafael Nadal, subiect de ironie pentru Medvedev, la Shanghai. Cuvinte dure adresate arbitrului
Rafael Nadal, subiect de ironie pentru Medvedev, la Shanghai. Cuvinte dure adresate arbitrului
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. C&acirc;nd vine verdictul final
Declarat nevinovat de dopaj, Jannik Sinner va ajunge la WADA. Când vine verdictul final
Darren Cahill nu a stat pe g&acirc;nduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj &icirc;n care e implicat Jannik Sinner
Darren Cahill nu a stat pe gânduri! Ce a spus despre scandalul de dopaj în care e implicat Jannik Sinner
CITESTE SI
Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce Premiul Nobel pentru Literatură a fost c&acirc;știgat de scriitorul maghiar Krasznahorkai

stirileprotv Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce Premiul Nobel pentru Literatură a fost câștigat de scriitorul maghiar Krasznahorkai

O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o &icirc;n pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

protv O superbă actriță de la Hollywood, de nerecunoscut! Paparazzii au surprins-o în pijamale, halat de baie și papuci pufoși, pe stradă

De ce a fost eliminată goarna &icirc;n noua siglă a Poștei Rom&acirc;ne. &bdquo;Mă str&acirc;ngea, m-am &icirc;ngrășat ca organizație&rdquo;

stirileprotv De ce a fost eliminată goarna în noua siglă a Poștei Române. „Mă strângea, m-am îngrășat ca organizație”

Ludovic Orban: Alegerile nu ar fi fost anulate anul trecut dacă Marcel Ciolacu ar fi ajuns &icirc;n turul doi

stirileprotv Ludovic Orban: Alegerile nu ar fi fost anulate anul trecut dacă Marcel Ciolacu ar fi ajuns în turul doi

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(EN) UFC Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!