Daniil Medvedev (29 de ani, 18 ATP) a ajuns încă o dată în centrul atenției iubitorilor tenisului.

Tenismenul din Federația Rusă a găsit, în stilul caracteristic, o metodă prin care să le păteze, la propriu, mâinile oficialilor ATP, în urma numeroaselor comentarii făcute de jucători cu privire la umiditatea deosebit de ridicată înregistrată la Shanghai.

Daniil Medvedev găsește metode ingenioase de a transmite mesaje puternice oficialilor ATP

Într-un turneu în care Novak Djokovic a vomitat de mai multe ori pe teren, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, Daniil Medvedev i-a cerut supervizorului turneului, Gerry Armstrong, să îi extragă tricoul de pe corp. Rusul a invocat că această acțiune ar fi fost prea dificil de întreprins pe cont propriu, din cauza umidității care a făcut ca tricoul să i se lipească de piept.

„Dacă poate cineva să mă ajute, vă rog. Aș putea să o fac și eu, dar am crampe,” s-a exprimat Medvedev.

Vizibil deranjat, Armstrong a acceptat să îl ajute pe jucătorul rus, chiar dacă cerința lui Medvedev a părut copilărească.

Totul s-a întâmplat într-o pauză în care Medvedev a cerut și îngrijiri medicale, transmițându-le clar organizatorilor cât de dificile sunt condițiile în care tenismenii sunt puși să performeze la cel mai înalt nivel.

foto: Daily Mail

