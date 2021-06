Parintii si-au vandut casa pentru a o tine la tenis! Ce a raspuns adversara Soranei Cirstea din turul 3 la RG, Daria Kasatkina cand a fost intrebata daca este bisexuala

Fost numar 10 WTA, Daria Kasatkina este oponenta Soranei Cirstea din turul 3 la Roland Garros.

Sorana Cirstea s-a calificat in turul 3 la editia 2021 a turneului de la Roland Garros, unde o va infrunta pe rusoaica Daria Kasatkina (24 de ani, 37 WTA). Jucatoarea antrenata de Carlos Martinez Comet i-a administrat un esec usturator numarului 11 mondial, Belinda Bencic, scor 6-2, 6-2, in doar 75 de minute de joc.

De partea apropiata a fileului, Cirstea a trecut de Martina Trevisan la capatul unui meci care s-a intins pe durata a doua ore si 37 de minute de joc. A fost 6-4, 3-6, 6-4 pentru jucatoarea din Romania, care a revenit de la 1-3 in setul decisiv, gratie unui spirit de lupta remarcabil.

Daria Kasatkina si Sorana Cirstea s-au mai intalnit o singura data in circuitul WTA. Se intampla in 2018, pe zgura de la Madrid, cand jucatoarea din Federatia Rusa avea castig de cauza, scor 6-3, 6-1.

Kasatkina este o jucatoare-reper a tenisului actual din Rusia si are o istorie impresionanta. Chestionata intr-un amplu interviu care a fost sursa banilor care au tinut-o in preajma tenisului in timpul junioratului, Daria a replicat: "Uf, partea asta e grea. Am avut o casa, construita de parintii mei. Au trebuit sa o vanda. Au avut datorii si alte probleme financiare, deci asta a fost singura cale. Aveam 12 ani cand mi-am luat ramas-bun de la acea casa. Nu am avut niciun alt sponsor in afara de parintii mei," a dezvaluit Kasatkina, fost numar 10 WTA.

In acelasi interviu, Daria Kasatkina a admis ca este bisexuala si a vorbit deschis despre subiectul homosexualitatii in Rusia si in tenis. "In Rusia, lucrurile acestea sunt percepute intr-un mod negativ. Europenii sunt mai toleranti, dar restul lumii inca nu accepta la fel de mult homosexualitatea. Cred ca multi sportivi se tem de consecinte, le e frica ca si-ar putea pierde sponsorii; dar cei care admit in public cine sunt fac lucrul potrivit. De ce si-ar ascunde cineva adevarata identitate?" a spus Kasatkina.

Intrebata despre diferentele in care femeile si barbatii flirteaza, Daria Kasatkina a raspuns: "Femeile stiu sa faca o treaba buna in a te momi. Inteleg mai bine cum functioneaza o femeie, psihologia si nevoile sale. O relatie intre doua femei ajunge sa aiba o conexiune mai intensa. In cele din urma, exista multe neintelegeri intre femei si barbati, dar ambele tipuri de relatii au beneficiile caracteristice, deci am spus 'de ce nu?'" a replicat jucatoarea nascuta la Togliatti.

Cirstea vs. Kasatkina se joaca vineri, 4 iunie. Ora de start va fi anuntata de organizatorii francezi in cursul zilei de joi. Invingatoarea va accede in a doua saptamana de concurs, iar in faza optimilor ar urma sa se dueleze cu castigatoarea duelului dintre Tamara Zidansek (85 WTA) si Katerina Siniakova (68 WTA).