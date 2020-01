Simona Halep debuteaza pe Margaret Court Arena! La ce ora are loc primul meci de la Australian Open si care sunt cotele la pariuri

Oficialii de la Melbourne au realizat programul zilei a doua.

Simona Halep debuteaza la Australian Open 2020 contra lui Jennifer Brady, marti, im primul meci al sesiunii de seara, de la ora 10:00 (ora Romaniei).

Adversara romancei are 24 de ani si se afla pe locul 49 WTA. Cele doua s-au mai intalnit o singura data in circuit, in 2019, la Toronto, atunci cand Halep s-a impus cu 2-1 la seturi.

Casele de pariuri o dau favorita pe Simona Halep in acesti meci, fiind cotata la 1.45. De cealalta parte, americanca are o cota de 2.75 pentru a se impune. "Simo" este cap de serie 4 la aceasta editie a Australian Open si are o cota de aproximativ 10 pentru a ridica trofeul. Principala favorita este Serena Williams cota 4.5, urmata de Osaka (5.50) si Barty (7.00).