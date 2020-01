Simona Halep, ELIMINATA IN SFERTURI la Adelaide de Aryna Sabalenka | Numar 3 WTA incepand de luni, Simona a castigat doar sase game-uri

Dupa doua succese in 2018, Simona Halep a cedat pentru prima oara intr-un meci disputat cu Aryna Sabalenka. Numar 3 WTA incepand de luni, Simona a fost depasita de sportiva din Belarus, scor 4-6, 2-6, dupa numai o ora si zece minute de joc.

Setul 1 s-a jucat intr-un ritm alert, cu lovituri puternice de ambele parti, dar Aryna Sabalenka a facut diferenta prin eficienta returului, facand trei break-uri pe serviciul Simonei Halep, fata de cele doua reusite de romanca.

.@SabalenkaA knew what she wanted, so she went and got it.

She knocks out World No. 4 Simona Halep in straight sets 6-4, 6-2 to advance to the semifinal at #AdelaideTennis. pic.twitter.com/ikQqOE7JpI