VIDEO: Simona Halep s-a antrenat impreuna cu iubitul ei la Melbourne | Ce videoclip special i-au pregatit australienii 

Simona Halep nu s-a antrenat singura in ultimele zile dinaintea startului Openului Australian. Numar 3 WTA incepand de luni, romanca a fost insotita la antrenamentele de cardio de managerul ei, Virginia Ruzici, dar si de iubitul sau, Toni Iuruc.

Primul meci al Simonei Halep la editia 2020 a Openului Australiei va avea loc marti, 21 ianuarie, la o ora care urmeaza sa fie stabilita in cursul zilei de luni. Pana atunci, organizatorii turneului i-au pregatit Simonei si fanilor sai un videoclip special care cuprinde cateva dintre cele mai bune lovituri reusite de Halep la Melbourne.

SI-MO-NA! ????This fan fave has had a physically tough year but calls it her best after a fantastic win at Wimbledon. Can she recreate the magic at #AO2020?#AusOpen pic.twitter.com/0y0IUsiURO