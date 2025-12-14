Chivu sau De Rossi? Marele Capello, pus să aleagă antrenorul în care se regăsește mai mult

Chivu sau De Rossi? Marele Capello, pus să aleagă antrenorul în care se regăsește mai mult
Marele antrenor italian Fabio Capello (79 de ani) a prefațat duelul dintre Genoa și Inter, programat diseară, de la 19:00, în Serie A.

Genoa, echipa patronată de Dan Șucu la care joacă Nicolae Stanciu, are parte de un reviriment sub comanda noului antrenor Daniele De Rossi. A ajuns la 5 meciuri consecutive fără eșec în Serie A și a ieșit din zona locurilor retrogradabile, fiind acum pe 15.

Fabio Capello, despre duelul De Rossi - Chivu: "E clar că la Inter e misiunea mai dificilă"

De partea cealaltă, Inter, echipa lui Cristi Chivu, are nevoie de o victorie pentru a rămâne aproape de primele clasate AC Milan și Napoli.

În ziua meciului, Gazzetta dello Sport a publicat un interviu cu Fabio Capello. Antrenorul care a cucerit 5 titluri în Serie A i-a comparat pe cei doi tineri antrenori, Daniele De Rossi și Cristi Chivu, foști colegi la AS Roma.

"În cine mă regăsesc mai mult? Chivu și De Rossi sunt doi antrenori care știu să treacă prin situații dificile, iar asta e foarte importante. De asemenea, știu cum să transmită corect anumite lucruri echipei. Sunt două lucruri la care și eu m-am priceput.

Dacă ne uităm la valorile celor două cluburi, e clar că la Inter este o misiune mai dificilă. Chivu a ajuns la o echipă cu greutate dacă ținem cont de suporteri, de istorie, dar mai ales de performanțele recente, care sunt foarte greu de menținut. De parte cealaltă, nu lipsește presiunea nici de la De Rossi, însă este diferită. Unul nu are voie să piardă meciuri, pe când celălalt trebuie să se mențină în prima ligă, dar își permite să piardă contra granzilor", a spus Capello.

"Chivu era încă de atunci foarte inteligent"

Fostul mare antrenor a povestit ulterior cum arăta Cristi Chivu la 22 de ani. Românul a fost cumpărat de AS Roma în 2003, de la Ajax, chiar înainte de ultimul sezon al lui Capello pe banca giallorossilor.

"Pe Chivu l-am transferat la Roma pentru a ne întări defensiva, dar mai presus de asta pentru că era un fotbalist disciplinat pe faza defensivă și puteam construi cu el. Aveam nevoie de un fundaș ca el și s-a dovedit a fi o achiziție excelentă, una foarte importantă pentru Roma.

Chivu era încă de atunci foarte inteligent pe teren și avea o mare personalitate. I-am dat câteva sugestii legate de faza defensivă. A fost foarte inteligent și a învățat totul rapid. I-am explicat cum este fotbalul italian și s-a integrat imediat, înțelegând ce îmi doresc de la el. Când un jucător are capacitățile tehnice necesare și este inteligent, e simplu să îi dai sugestii", a mai spus Capello.

