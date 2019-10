SIMONA HALEP - ELINA SVITOLINA 5-7, 3-6 | "Cu 38 de erori nefortate nu poti castiga un meci!" Reactia lui CTP dupa infrangerea Simonei! Ce spune despre sansele de calificare

Cristian Tudor Popescu a vorbit despre meciul Simonei Halep cu Svitolina de la Turneul Campioanelor.

Simona Halep a pierdut al doilea meci de la Turneul Campioanelor in fata Elinei Svitolina, in doua seturi, scor 7-5, 6-3. A fost un meci in care sportiva romanca a comis extrem de multe greseli nefortate. La finaul partidei, Cristian Tudor Popescu a vorbit despre acest meci si explica de ce Simona a pierdut aceasta confruntare.

"Trebuie sa va spun ca nu am sperat niciun moment ca va castiga Simona. A fost un moment in setul 1 in care a picat foarte bine sfatul lui Darren Cahill. A fost un moment bun, dar Svitolina a aratat de la inceput ca e mai proaspata, a alergat mai bine decat Simona, a scos incredibil de multe mingi si chiar si in setul 2 cand a inceput Simona cu break nici acolo nu am fost sigur ca va reveni.



Meciul cu Andreescu a fost dur si a obosit-o psihic in primul rand si nu a mai avut prospetime in plus. Cauza principala a infrangerii sunt greselile nefortate. Cu 38 de greseli nefortate si mult mai putin winnere nu se poate castiga un meci. Prea multe greseli nefortate, asta e cauza principala. Nu a intrat in teren la serviciul 2 al Svitolinei care era atacabil. A stat doi pasi in spatele liniei de fund. Svitolina nu avea nicio apasare la serviciul 2. Chiar daca rata o data sau de doua ori, tot ii induci o stare de nesiguranta adversarei pe serviciul 2, insa Simona nimic.

Cred ca are sanse mai multe cu Pliskova, am vazut-o cum joaca, nu prea se simte bine aici la Shenzen. Cred ca asa cum arata Simona, o poate bate pe Pliskova. Daca Simona nu se poate califica, atunci e bine sa se califice Bianca, dar daca Simona nu va reusi, ne vom bucura sa se califice Bianca", a spus Cristian Tudor Popescu la Digisport.