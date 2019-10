Simona Halep se poate califica maine in semifinalele Turneului Campioanelor! Cum isi poate asigura romanca locul 

Simona Halep se poate califica in semifinalele Turneului Campioanelor miercuri, 30 octombrie.

Pentru a accede in ultimele patru la WTA Shenzhen, Halep are nevoie sa castige meciul cu Elina Svitolina, dupa care va astepta victoria Biancai Andreescu in duelul cu Karolina Pliskova.

Scenariul acesta ar implica nu doar calificarea directa a Simonei Halep in semifinale, nemaiavand nevoie de un rezultat pozitiv in ultimul meci al grupei, cu Karolina Pliskova, ci si asigurarea locului 1 in Grupa Violet, aspect important, intrucat ar infrunta ocupanta locului secund din Grupa Rosie.

Simona Halep, momentan locul 2 in Grupa Violet, la un set in spatele Elinei Svitolina

Desi a castigat meciul cu Bianca Andreescu, Simona Halep nu este prima in clasamentul grupei, fiind intrecuta la seturi de Elina Svitolina, care nu a pierdut niciun set in meciul cu Karolina Pliskova. In cealalta grupa, Ashleigh Barty este favorita la castigarea grupei, urmand ca locul doi sa se dispute cel mai probabil intre Petra Kvitova si Belinda Bencic.

In cel mai probabil caz, o victorie cu Svitolina ar insemna semifinala cu Kvitova / Bencic, in vreme ce o infrangere cu Svitolina ar putea duce fie la eliminare, fie la o semifinala cu liderul WTA, Ashleigh Barty.

SIMONA HALEP vs. ELINA SVITOLINA se joaca miercuri, 30 octombrie de la ora 12:30. Meciul va fi transmis in timp real pe www.sport.ro.