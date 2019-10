SIMONA HALEP - ELINA SVITOLINA LIVE 12:30 | "Va fi dificil! Abia astept!" Halep se poate califica in semifinale la Shenzhen daca invinge: e suprafata preferata a Svitolinei!

Urmarim si comentam impreuna confruntarea HALEP - SVITOLINA din Grupa Violet la Turneul Campioanelor pe www.sport.ro!

Simona Halep a invins-o in trei seturi pe Bianca Andreescu in primul ei meci jucat la editia din acest an a Turneului Campioanelor. Romanca a salvat o minge de meci si a reusit sa se impuna in 3 seturi, scor 3-6 7-6 6-3, in doua ore si 30 de minute.

Simona Halep o va intalni pe Elina Svitolina in urmatorul meci din faza grupelor. Tenismena ucraineanca a invins-o in prima mansa a grupelor pe Karolina Pliskova in doua seturi, scor 7-6, 6-4.

"Pare ca-i place suprafata de aici, o simte. Are incredere pe aceasta suprafata. A castigat aici anul trecut. E ceva maret sa castigi acest turneu pentru ca te simti ca si cum ai juca in fiecare zi o finala de Grand Slam.

Va fi cu siguranta un meci dificil. Abia astept. Dar mai intai vreau sa ma bucur de ziua libera de maine. O sa incerc sa ma recuperez si vom vedea. Sunt insa pregatita sa lupt din nou si sunt fericita ca ma aflu in aceasta pozitie", a spus Simona Halep despre partida cu Svitolina.

Halep vs. Svitolina 4-4 H2H in circuitul WTA!

Cele doua jucatoare s-au intalnit de opt ori in circuitul WTA, iar scorul este egal. Simona Halep are avantaj daca luam in considerare si un meci jucat in Fed Cup in februarie 2014.

Ultima intalnire directa dintre cele doua a avut loc in acest an, la Wimbledon, in semifinale, acolo unde Simona Halep s-a impus categoric, scor 6-1 6-3! Tot in acest an, Halep s-a impus si la Doha, in trei seturi, scor 6-3 3-6 6-4.

Antrenorul Svitolinei: "Suprafata i se potriveste mai mult Elinei!"

Andy Bettles, antrenorul Svitolinei, considera ca suprafata de joc de la Shenzhen i se potriveste mai mult elevei sale si o considera favorita pe aceasta.

"Sunt jucatoare similare, ambele prefera schimburile lungi si punctele variate. Vom avea multa varietate in acest meci si cu siguranta va fi dificil. Totusi, suprafata de joc i se potriveste mai mult Elinei, este similara cu cea de la Singapore. Este lenta. Ma astept la schimburi foarte lungi, iar asta va fi excelent pentru Svitolina", a spus Bettles.

Halep se poate califica in semifinale daca o invinge pe Svitolina

Simona Halep se poate califica in semifinalele Turneului Campioanelor miercuri, 30 octombrie.

Pentru a accede in ultimele patru la WTA Shenzhen, Halep are nevoie sa castige meciul cu Elina Svitolina, dupa care va astepta victoria Biancai Andreescu in duelul cu Karolina Pliskova.

Scenariul acesta ar implica nu doar calificarea directa a Simonei Halep in semifinale, nemaiavand nevoie de un rezultat pozitiv in ultimul meci al grupei, cu Karolina Pliskova, ci si asigurarea locului 1 in Grupa Violet, aspect important, intrucat ar infrunta ocupanta locului secund din Grupa Rosie.

Simona Halep, momentan locul 2 in Grupa Violet, la un set in spatele Elinei Svitolina

Desi a castigat meciul cu Bianca Andreescu, Simona Halep nu este prima in clasamentul grupei, fiind intrecuta la seturi de Elina Svitolina, care nu a pierdut niciun set in meciul cu Karolina Pliskova. In cealalta grupa, Ashleigh Barty este favorita la castigarea grupei, urmand ca locul doi sa se dispute cel mai probabil intre Petra Kvitova si Belinda Bencic.

In cel mai probabil caz, o victorie cu Svitolina ar insemna semifinala cu Kvitova / Bencic, in vreme ce o infrangere cu Svitolina ar putea duce fie la eliminare, fie la o semifinala cu liderul WTA, Ashleigh Barty.