SIMONA HALEP - ELINA SVITOLINA 5-7, 3-6 | Cum a batut-o Svitolina pe Halep! Prima reactie a invingatoarei: "Am facut un joc defensiv solid"

Elina Svitolina a invins-o in doua seturi pe Simona Halep, scor 7-5, 6-3, la Turneul Campioanelor.

Simona Halep a pierdut meciul cu Svitolina, al doilea de la Turneul Campioanelor. Ea are o victorie si o infrangere in grupa mov. Turneul Campioanelor se desfasoara la Shenzen, in China.

Svitolina: "Am stat bine in defensiva si am pastrat nivelul de joc"

Elina Svitolina a vorbit imediat dupa incheierea meciului cu Halep. Acesta a afirmat ca a castigat pentru ca a prestat un joc defensiv solid.

"A fost un meci extrem de fizic, ambele am urmarit multe mingi si au fost schimburi lungi. Am jucat solid si am stat bine in defensiva", a spus Svitolina la interviul oferit pe teren.

"M-am asteptat la meciuri grele aici, dar am ramas foarte concentrata si sper sa pastrez nivelul asta de joc", a adaugat aceasta.

In urmatorul meci, Halep se va duela cu Pliskova. Meciul este programat vineri.