"L-am chemat pe Darren pentru ca mi-a fost dor de el". Simona Halep, declaratii dupa ce l-a chemat pe australian de 4 ori in timpul meciului cu Andreescu

Simona Halep a beneficiat de patru sesiuni de on-court coaching in timpul meciului cu Bianca Andreescu, castigat in 3 seturi, scor 3-6, 7-6, 6-3.

Darren Cahill i-a oferit sfaturi pretioase Simonei, cum ar fi sa isi foloseasca voleul drive mai mult sau sa loveasca mai multe backhand-uri in lung de linie. Mai departe de aceste indicatii tehnice, antrenorul australian a avut capacitatea de a o calma pe Simona in momentele cheie ale jocului si de a-i inspira o mentalitate de invingatoare.

Simona Halep: "L-am chemat pe Darren de atat de multe ori pentru ca mi-a fost dor de el in acest an. Am vrut sa am garantia ca e in priza"

"Am incercat sa il mai chem o data (n.r. pentru a cincea oara), cand Bianca ceruse un time-out medical, insa mi s-a spus ca apelasem la el deja de prea multe ori", a spus Halep, spre amuzamentul jurnalistilor din centrul de presa de la Shenzhen.

Good to have you back D... Even if I don't look too happy here ????????#WTAFinals pic.twitter.com/Xc5g6RGt9J — Simona Halep (@Simona_Halep) October 28, 2019

"Imi pare bine sa te am inapoi in echipa, Darren... chiar daca nu par prea fericita in imaginile acestea", a scris Simona Halep pe Twitter.

"Mi-a oferit sfaturi valoroase. Aveam senzatia ca jocul meu nu e atat de solid. Mi-a spus ca joc ok, ca vin dupa o perioada in care nu am jucat si ca trebuie sa am incredere in mine. Mi-a spus ca pot servi mai bine, ceea ce era adevarat. Chiar daca nu am servit perfect, in setul trei am facut-o mai bine. Au fost o serie de sfaturi legate de joc care s-au dovedit foarte utile", a mai spus Simona.

Simona Halep isi va reincepe oficial colaborarea cu Darren Cahill din luna ianuarie a anului 2020. In aceste luni premergatoare sezonului viitor, Cahill si Halep vor stabili calendarul tenisistic pentru anul urmator, dar pana atunci Simona are de jucat al doilea meci din faza grupelor la Turneul Campioanelor, miercuri de la ora 12:30, impotriva ucrainencei Elina Svitolina.