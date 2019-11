A fost eliminata, dar a dat un TUN financiar de exceptie! Cat a incasat Halep dupa esecul de la Turneul Campioanelor

Din articol Premiile de la Shenzen:

Simona Halep a pierdut meciul decisiv pentru calificarea in semifinalele turneului campioanelor in fata Karolinei Pliskova.

Simona Halep a parasit Turneul Campioanelor de la Shenzen. Ea a fost invinsa in ultimul meci al Grupei Mov de Karolina Pliskova, scor 0-6, 6-2, 4-6. In ciuda acestei eliminari Simona Halep a castigat 610.000 de dolari si 500 de puncte WTA. Daca ar fi invins-o pe Pliskova, Halep ar fi incasat 995.000 de dolari si ar fi putut ajunge pe locul 3 WTA. In cazul in care ar fi ajuns in finala, Simona ar fi terminat pe locul WTA.

Premiile de la Shenzen:



14 milioane de dolarii premiile totale

305.000 de dolari pentru o victorie in grupa

4.12 milioane de dolari castiga campioana daca ajunge in finala si o castiga, dar a obtinut doar o victorie in grupa

4.72 de milioane pentru campioana daca va termina neinvinsa