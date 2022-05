Cum să-ți faci de râs părintele, în primul tur la Roland Garros. Cori Gauff: „De la 8 ani îi spun să nu-mi vorbească”

Promițătoarea tânără jucătoare de tenis din SUA, Cori Gauff (18 ani, 23 WTA) a trecut cu 7-5, 6-0 de canadianca Rebecca Marino (31 de ani, 115 WTA), în prima rundă a turneului de la Roland Garros, ediția 2022.

Momentul important al meciului a avut loc pe teren, dar nu în timpul unui punct. Marijana Veljovic din Serbia, care a oficiat partida, a avertizat-o pe „Coco” Gauff pentru primire de indicații tehnice din partea tatălui său - care îi este și antrenor -, clipă în care a ținut să clarifice lucrurile.

„De când am 8 ani, îi spun să nu-mi vorbească în timpul meciurilor. Știu că nu mă acuzi de nimic, dar vreau să îți spun doar că e prima dată când un arbitru îmi spune că primesc indicații. După fiecare meci îi spun: 'vreau doar să aplauzi, nu-mi spune nimic,'” i-a comunicat Cori Gauff arbitrei partidei, Marijana Veljovic.

Sportiva din America a mai asigurat-o pe Marijana Veljovic că nu împărtășește semnale tehnice cu tatăl său, lăsând de înțeles că a fost avertizată pentru un lucru de care nu a beneficiat.

În weekend-ul dinaintea Roland Garros 2022, Cori Gauff a sărbătorit absolvirea liceului, pozându-se alături de familie, cu Turnul Eiffel în fundal. Gauff a urmat o școlarizare în regim homeschool.

Coco Gauff to Marijana Veljovic on her coaching warning:

'I literally tell him since I was 8 years old, don’t talk to me in the match. I know you're not accusing me of anything, I'm just letting you know that it's the first time a ref has said this to me’ pic.twitter.com/1XsUhGIsJY