Carlos Alcaraz nu a ezitat, la debutul său pe Arena Philippe-Chatrier, cea mai mare a complexului Stade Roland Garros. În închiderea primei zile de turneu, tânărul tenismen iberic, în vârstă de 19 ani (6 ATP) a cedat doar 6 game-uri în cele 110 minute de joc ale duelului cu Juan Ignacio Londero (28 de ani, 142 ATP).

Alcaraz a reușit 22 de lovituri direct câștigătoare în acest meci, impresionând publicul parizian, la prima apariție pe stadionul principal. Spaniolul nu și-a pierdut serviciul nici măcar o dată și a accelerat în setul trei, testându-și abilitățile și muncind din greu, în game-uri lungi, pentru a nu-i lăsa oponentului game în acea manșă.

„A fost dificil, la început, dar e special să joci într-un stadion atât de grozav. Sunt mulțumit cu prestația mea din primul meci jucat pe Arena Philippe-Chatrier și sper să mai joc multe meciuri aici. Trebuie să progresezi în fiecare zi, chiar dacă ești cel mai bun din lume. Nu e vorba despre mine, dar Rafa spune, de exemplu, că își îmbunătățește jocul zilnic.

Îmi ating visul. Sunt foarte mulțumit cu tenisul pe care îl joc și să particip în aceste turnee, să joc pe aceste stadioane. Nu oricine poate face asta,” a declarat Carlos Alcaraz, la conferința de presă organizată după meci.

