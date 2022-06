La doar 18 ani, Cori Gauff (18 ani, 23 WTA) va juca prima finală de Grand Slam a carierei. Sportiva americană a reușit să treacă în minim de seturi de Martina Trevisan (28 de ani, 59 WTA), în faza semifinalelor, scor 6-3, 6-1.

The youngest finalist at #RolandGarros since 2001 ????@cocogauff battles past Martina Trevisan 6-3, 6-1 to book a meeting with Iga Swiatek. pic.twitter.com/85F4HNtLRB