Cine va fi managerul Simonei Halep: "Vreau sa imi fie alaturi pana la sfarsitul carierei". Anuntul facut de cea mai buna jucatoare a Romaniei

Simona Halep spune ca va lucra cu Virginia Ruzici pana la finalul carierei.

Simona Halep nu a lasat loc de nelamuriri dupa ce a luat parte la emisiunea Garantat 100%, duminica seara. Nr. 4 WTA a comunicat public faptul ca o doreste pe Virginia Ruzici ca manager al ei pentru tot restul carierei sale.

Simona Halep: "Vreau ca Virginia Ruzici sa imi fie manager pana la sfarsitul carierei"

Vestea confirma dorinta de stabilitate pe care Simona Halep o are in legatura cu echipa sa. Virginia Ruzici si Simona Halep sunt singurele romance care au castigat vreodata turnee de mare slem: Virginia s-a impus la Roland Garros, in 1978, in timp ce Simona a triumfat la Roland Garros in 2018 si la Wimbledon in 2019.

Virginia Ruzici este asteptata din nou in loja Simonei Halep la Flushing Meadows. US Open va avea loc intre 26 august-8 septembrie.