Marele obiectiv al Simonei Halep pentru 2020 nu e un Grand Slam: "Asta imi doresc cel mai mult! E un vis care sper sa se indeplineasca"

Simona Halep si-a fixat marele obiectiv pentru 2020.

Simona Halep a dezvaluit in cadrul emisiunii Garantat 100% care este obiectivul sau pentru anul 2020. Principalul tel al jucatoarei din Romania este castigarea unei medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Simona Halep: "Imi doresc medalie la Olimpiada. Sper ca acest vis sa se indeplineasca"

Pentru Romania, ar putea fi a doua editie a Jocurilor Olimpice de Vara in care tenismenii romani ar castiga o medalie. In 2016, la Rio de Janeiro, Horia Tecau si Florin Mergea au obtinut medalia de argint. Cei doi au pierdut in finala in fata dublului spaniol compus din Rafael Nadal si Marc Lopez.

Cu exceptia posibilitatii unei accidentari, Simona Halep nu va avea impedimente in a putea participa la Olimpiada de la Tokyo, detinand un clasament WTA excelent. In prezent, Simona Halep ocupa locul al patrulea si ar putea urca pe podium, in cazul unui rezultat bun la US Open.

Simona Halep isi va afla adversara din primul tur la Openul American pe 24 august, iar debutul sau va New York City va avea loc fie pe 26, fie pe 27 august.