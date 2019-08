"Cel mai bun meci din toata cariera mea!" Simona Halep a spus povestea finalei Wimbledon, disputata contra Serenei Williams: "Ea tipa la intimidare, simti asta pe teren"

Simona Halep a fost invitata la o emisiune a Televiziunii Publice si a povestit cum a trait ziua finalei de la Wimbledon.

Despre meciul cu Serena Williams din finala Wimbledon 2019, Simona Halep a spus ca a fost extraordinar. "A fost cel mai bun meci al meu, din toata cariera. Mentalul meu a fost extraordinar, la fel ca faptul ca nu m-a intimidat, asa cum o face de fiecare data cand joc contra ei. A fost un pas inainte uman, adica nu doar ca sportiva, ci ca persoana, pentru mine. Am fost foarte mandra de faptul ca nu am schimbat absolut nimic. M-am tinut de tactica pe care trebuia sa o joc. Am facut 100% ceea ce mi s-a zis".

Mai apoi, Simona Halep s-a referit la intimidarea Serenei Williams, despre care a lasat sa se inteleaga ca stie cum sa isi debusoleze adversara din punct de vedere psihologic:

"(n.r. Intimidarea) o face ea constient. Tipa, se incurajeaza foarte tare. Si eu tip, dar nu atat de tare, iar pe teren se simte diferenta. Se simte diferenta puterii cu care joaca atunci cand se enerveaza si cand vrea sa te intimideze", a mai spus Halep.

Simona a dezvaluit si modul in care ar fi vrut sa decurga finala, insa se bucura ca a sfarsit prin a lua initiativa si a castiga meciul, transformandu-l in cea mai scurta finala feminina din istorie de la Wimbledon: "in meciul din finala de la Wimbledon, imi doream sa loveasca tare, atat serviciul, cat si dreapta: sa loveasca cat se poate de tare, pentru ca ma simteam atat de bine si atat de sigura pe jocul meu, incat imi placea mai mult sa blochez decat sa preiau eu initiativa. Dar in alte meciuri, atunci cand lovea foarte puternic, si uneori imi dadea si mana peste cap, ma intimida si spuneam ca este o diferenta prea mare intre noi si ca eu nu sunt capabila sa joc bine impotriva ei", a declarat Simona Halep in cadrul aceluiasi interviu.

Povestea zilei finalei

Simona Halep a relatat ca a dormit foarte bine inaintea finalei de la Wimbledon, trezindu-se dupa 9 ore de somn, dupa care a zabovit timp de 20-30 de minute in care a privit pe fereastra si si-a amintit de victoria sa impotriva Serenei de la Singapore, scor 6-0, 6-2. "Era 9-1 (n.r. scorul intalnirilor directe), acum consider ca e 10-9 pentru mine", a spus Halep.

Referitor la criticii care au motivat victoria Simonei Halep de la Wimbledon pe seama unei zile proaste de-a Serenei Williams, nr. 4 WTA a raspuns: "E greu sa spui ca Serena a jucat prost. Consider ca eu am facut-o sa joace prost, eu am fortat-o sa faca greseli, iar planul meu a fost exact ceea ce trebuia sa joc contra ei: am deplasat-o cat am putut de mult, pentru ca, trebuie sa recunoastem, nu se mai deplaseaza ca acum 5-7 ani, iar faptul ca am putut sa returnez atat de bine a inhibat-o pe ea, de aceea nu a mai putut sa joace la 100%".

Nu in ultimul rand, Simona Halep a admis ca a gresit in anumite randuri, fiind incapatanata, dar nu regreta ca a putut aplica complet planul de joc prestabilit de catre echipa sa: "atunci cand intru in teren joc la instinct, mai mult. Acum am ascultat 100% de echipa si de aceea am fost capabila sa castig meciuri importante".