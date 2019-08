"Pentru mine, tenisul e supravietuire!" Moment istoric: primul jucator surd care castiga un meci in circuitul ATP! Povestea lui Duckhee Lee

Duckhee Lee are o poveste unica.

Autor: Marcu Czentye



Moment istoric pentru tenisul masculin: Duckhee Lee din Coreea de Sud a devenit primul tenismen surd care castiga un meci pe tabloul principal al unui turneu ATP. La Winston-Salem, turneu in care evolueaza si Marius Copil, Lee l-a invins pe Henri Laaksonen din Elvetia, scor 7-6(4), 6-1.

Duckhee Lee, numar 212 ATP se va duela in 16-imi cu polonezul Hubert Hurkacz, numar 41 ATP. In cazul in care se va califica in optimi, sud-coreeanul va infrunta invingatorul dintre spaniolii Feliciano Lopez / Pablo Andujar-Alba.

Duckhee Lee: "Pentru mine tenisul este cea mai buna oportunitate de supravietuire in societate"

Profil de tenismen: Duckhee Lee

Duckhee Lee s-a nascut la 29 mai 1998 in localitatea Jecheon din Coreea de Sud. A inceput sa joace tenis la varsta de 7 ani, datorita unui var de-al sau care practica acest sport. Are 21 de ani si 6 de cand a devenit tenismen profesionist in circuitul ATP; cantareste 75 kg si are o inaltime de 175 cm.

Suprafata sa preferata este hard-ul, turneul sau favorit, US Open, iar lovitura pe care o indrageste cel mai mult, forehand-ul.

Ii considera modele pe Roger Federer, Rafael Nadal si Novak Djokovic, iar daca nu ar fi devenit tenismen, i-ar fi placut sa aleaga o cariera in baseball sau in fotbal. In legatura cu ultimul sport mentionat, Duckhee Lee a declarat ca este microbist si sustine echipa spaniola Real Madrid.

Cel mai inalt loc ocupat in clasamentul ATP de simplu a fost 130, in 2017. Pana in prezent, Lee a castigat 361.999 de dolari din tenis.

VIDEO emotionant cu povestea sud-coreeanului



"Am realizat ca sunt orb cand aveam sase ani. La inceput, am fost socat, fiindca eram diferit de restul lumii. Am invatat sa citesc pe buze cu ajutorul mamei", a spus Duckhee Lee, intr-un interviu coplesitor.

"Mi s-a spus ca nu pot sa devin un jucator mare, din cauza faptului ca sunt surd. Cuvintele acestea m-au facut sa vreau sa renunt la tenis, dar in acelasi timp am vrut sa le demonstrez ca se insala", sunt cuvintele impresionante ale tanarului sud-coreean.

Duckhee Lee poate comunica fara ajutorul limbajului semnelor. Cu toate acestea, asiaticul intampina frecvent dificultati in timpul meciurilor in ceea ce priveste comunicarea cu arbitri de scaun.

"Nu vreau sa fiu tratat diferit. Vreau sa progresez si sa devin cel mai bun jucator din lume. Acesta este visul meu", a conchis Duckhee Lee.

Duckhee Lee il va infrunta pe Hubert Hurkacz astazi, cu incepere de la ora 21:30, ora Romaniei.