TRASEU INFERNAL pentru Simona Halep la Australian Open 2021: Mihaela Buzarnescu vs. Bianca Andreescu si Patricia Tig vs. Sorana Cirstea in primul tur

Tragerea la sorti a tablourilor principale de la Australian Open nu a fost tocmai favorabila Simonei Halep, a doua favorita la castigarea turneului. Primele trei adversare ale Simonei Halep se anunta facil de intrecut, insa a doua satpamana de turneu va schimba drastic calculele problemei.

Cu conditia probabil indeplinita de a trece de primele trei tururi, Halep va avea o saptamana a doua de foc la Melbourne, unde ar urma sa le infrunte, consecutiv pe Iga Swiatek in optimi, pe Serena Williams in sferturi, pe Naomi Osaka ori Garbine Muguruza in semifinale, iar in finala romanca ar putea juca impotriva campioanei en-titre, Sofia Kenin ori a liderului WTA, Ashleigh Barty.

Romania are deja garantata minim o prezenta in turul 2 pe tabloul principal, in urma tragerii la sorti, care le-a repartizat pe Sorana Cirstea si Patricia Tig in meci direct in turul inaugural. Irina Begu va avea la randul ei o sansa buna de calificare, urmand sa o infrunte pe Nina Stojanovic (100 WTA), pe cand Ana Bogdan si Mihaela Buzarnescu au la orizont misiuni mai dificile, in fata Daniellei Collins (46 WTA), respectiv Biancai Andreescu (8 WTA).

Tur 1: Cabrera Lizette (beneficiara a unui wildcard)

Tur 2: Misaki Doi / Ajla Tomljanovic

Tur 3: Veronika Kudermetova

Optimi: Iga Swiatek

Sferturi: Serena Williams / Aryna Sabalenka

Semifinale: Naomi Osaka / Garbine Muguruza / Petra Kvitova / Bianca Andreescu

Finala: Ashleigh Barty / Sofia Kenin

Mihaela Buzarnescu - Bianca Andreescu

Patricia Tig - Sorana Cirstea

Ana Bogdan - Danielle Collins

Irina Begu - Nina Stojanovic

