"Alexandrova i-a trantit usa in nas Simonei Halep" | Reactia WTA dupa ce Simona Halep a pierdut un meci care a durat doar 60 de minute

Simona Halep a suferit o infrangere usturatoare in sferturile de finala ale competitiei WTA 500 Gippsland Trophy de la Melbourne. Numarul 2 WTA a fost invinsa de Ekaterina Alexandrova (33 WTA) in minimum de seturi, scor 6-2, 6-1, dar Halep a acuzat dureri in zona lombara.

Desi a condus cu 2-0 in startul meciului, Halep s-a vazut condusa cu 5-2, moment in care a cerut interventia trainer-ului. Simona nu a primit insa tratament si a continuat partida vizibil diminuata din punct de vedere locomotor, Halep castigand un singur game din ultimele 13 ale meciului.

"Ekaterina Alexandrova ii tranteste usa in nas unei Simona Halep usor afectata, lovind adanc si plat pentru a castiga cu 6-2, 6-1 si a avansa in semifinalele Gippsland Trophy. Halep a parut sa aiba probleme la spate, dar Alexandrova a gasit colturile terenului," au scris reprezentantii WTA insider, imediat dupa esecul Simonei Halep.

Pentru Simona Halep urmeaza inceputul Australian Open, competitie in care va avea parte de un tur inaugural facil, in care se va duela cu australianca Lizette Cabrera, beneficiara a unui wildcard (23 de ani, 140 WTA).

