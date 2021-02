Simona Halep, de neoprit si in proba de dublu! Romania are 3 echipe in sferturile turneului WTA 500 Gippsland Trophy de la Melbourne

Din articol Halep si Gavrilova se vor duela in sferturi cu dublul Buzarnescu / Cornet

Romania are reprezentante in 3 echipe calificate in sferturile turneului Gippsland Trophy de la Melbourne.

Forma grozava a Simonei Halep a trecut granitele tenisului individual. Alaturi de australianca Daria Gavrilova, romanca s-a calificat in sferturi, dupa o victorie notabila obtinuta in defavoarea dublului mai experimentat, alcatuit din Bethanie Mattek-Sands si Gabriela Dabrowski.

Partida s-a incheiat cu scorul de 7-6(4), 2-6, 10-2, dupa 86 de minute de joc. Serviciul echipei Halep/ Gavrilova a functionat la parametri inalti, cele doua inregistrand la finalul partidei doi asi, un numar nul de duble greseli, dar si un procentaj de 74% la primul serviciu.

In sferturi, Halep si Gavrilova se vor duela cu dublul format din Mihaela Buzarnescu si Alize Cornet. Duo-ul romano-francez a trecut astazi de Carter / Stefani, scor 6-3, 6-1.

O alta victorie formidabila pe tabloul de dublu a fost semnata de echipa 100% romaneasca, din care fac parte Patricia Tig si Monica Niculescu. Tig si Niculescu le-au intrecut pe Klepac / Mertens in doua seturi cu un dublu 6-3. In sferturi, Patricia Tig si Monica Niculescu vor primi replica invingatoarelor din meciul Myers/ Popovic vs. Blinkova/ Kudermetova.