Cazul Djokovic provoacă scandaluri incredibile! Ce cuvinte grele și-au aruncat Andy Murray și Nigel Farage 

Cazul controversat al lui Novak Djokovic răscolește lumea în primele zile ale anului. Părerile diverse conturate pe marginea evenimentelor întâmplate la Melbourne au produs disensiuni uriașe între persoane de renume.

Într-un ultim conflict pe Twitter, Andy Murray și Nigel Farage și-au aruncat cuvinte grele, fostul lider ATP opunându-se din punct de vedere politic mutărilor făcute de politicianul britanic.

Please record the awkward moment when you tell them you’ve spent most of your career campaigning to have people from Eastern Europe deported.???? https://t.co/rfFn1hdXlu

Fost conducător al partidului UKIP și militant pentru Brexit, Nigel Farage s-a deplasat la Belgrad pentru a face o vizită familiei Djokovic. Primit în camera trofeelor de către fratele actualului număr 1 ATP, Djordje, Nigel Farage și-a publicat experiență sub formă video pe Twitter.

Andy Murray a reacționat subit, spunând: „Vă rog să înregistrați și momentul în care le spuneți că ați petrecut marea parte a carierei dumneavoastră făcând campanie pentru a deporta est-europenii din Marea Britanie,” a scris tenismenul scoțian pe Twitter.

Nigel Farage i-a oferit la rândul său o replică acidă, scriind: „Dragă Andy, clar nu înțelegi politica sau campania Brexit, dar ești plin de prejudecată. Concentrează-te pe tenis și, un mic sfat, mai zâmbește și tu din când în când,” a scris Nigel Farage, răspunzându-i dublului campion de la Wimbledon.

Dear Andy, you clearly don't understand politics or the Brexit campaign but are filled with prejudice.

Concentrate on the tennis and, a word of advice, crack a smile every now and again. ???? https://t.co/8s943WUSQ1