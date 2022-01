„Djokovic este de-a dreptul sălbatic când se enervează! A ținut mai mult la ideile lui decât la tenis” CTP, nemilos cu liderul ATP

Novak Djokovic (34 ani) a primit undă verde de la judecătorul australian să intre în țară și să participe la Australian Open. Dar, cu toate acestea, situația sârbului nu s-a definitivat, iar tatăl liderului ATP a anunțat că Poliția Federală are de gând să-l aresteze pe fiul său și să-l restricționeze ca în următorii 3 ani să nu mai aibă acces în Australia.

Cristian Tudor Popescu a declarat, în direct la Ora Exactă în Sport, la PRO X, că aceste evenimente care l-au avut pe sârb în centrul atenției l-au uluit. Jurnalistul îi reproșează lui Djokovic modul în care s-a poziționat în tabăra antivacciniștilor și faptul că nu a făcut în niciun moment lumină cu privire la situația sa.

Cristian Tudor Popescu: „Deja au înregistrat un triumf toți antivacciniștii”

„Aceste întâmplări depășesc cadrul tenisului, al sportului. Aici nu mai contează chestiunile legale sau ilegale. Nu mai contează nici măcar dacă va juca sau nu la Australian Open Novak Djokovic. Prin această hotărâre a judecătorului Kelly, deja au înregistrat un triumf toți antivacciniștii, conspiraționiștii, naționaliștii agresivi, pentru că așa a înțeles Novak Djokovic să așeze această desfășurare a evenimentului.

Djokovic și-a manifesta atitudinea antivaccin, prin comportamentul de la turenul de la Belgrad, în care nu a respectat nicio regulă, și s-a infectat și el, plus alții. Acum, Djokovic nu a ieșit de la începutul acestor desfășurări de evenimente să vorbească lumii. Putea să spună: 'M-am infectat pe 16 decembrie și nu trebuie să mă vaccinez, nu este recomandat'. Cu toate că și aici avem o problemă enormă, la o zi după infectare, pe 17 decembrie, era în public cu copii, în loc să fie la autoizolare.

Djokovic nu a spus nimic, cu excepția unui mesaj de mulțumire pentru suporterii săi care ies acum în stradă, printre care mulți nu știu ce înseamnă 15-0 sau 40-15. Aceștia sunt suveraniști sârbi, antivacciniști, au prins acest moment.

Mă întreb câți oameni în lume și în România, după această hotărâre, vor refuza să se vaccineze. Asta îi reproșez eu marelui campion sârb, al cărui admirator sunt, pe care îl consider cel mai mare jucător din toate timpurile. Îi reproșez că s-a pus în fruntea acestei armate de indivizi iraționali care nu vor să țină seama de medicină, de știință”, a declarat Cristian Tudor Popescu la Ora Exactă în Sport, la PRO X.

Cristian Tudor Popescu: „Nu a fost reținut niciun moment Djokovic”

„Cred că o să mai facă o tentativă Guvernul Australian cu Ministrul Mediului. E o chestiune de timp. După apel vor mai trece câteva zile. Ce va face în acest timp Novak? Are timp să se antreneze undeva? Nu poate să vină direct din hotelul acela, nu de detenție. Vă rog să mă credeți că am rămas uluit de acest termen folosit de judecătorul autralian. Nu a fost deținut niciun moment Djokovic. Putea să plece înapoi în Serbia când dorea, sau unde dorea, putea să iasă și să vorbească presei, doar că nu i se permitea intrarea în Australia. Cum să folosești cuvântul detenție?

Eu aș vrea să-l văd pe Djokovic jucând. Turneul va fi mai sărac fără el. Dar în condițiile astea, gândiți-vă ce va fi în tribune. Vor fi unii care-l vor huidui și unii care vor ridica steagurile Serbiei cu anti-vaccin și anti-5G.

Pentru mine, cel mai mare jucător al tuturor timpurile a fost, este și va rămâne Roger Federer, fără discuție. Ceilalți doi sunt mari, sunt uriași, sunt cei mai mari jucători din istoria tenisului, iar Federer este tenisul pentru mine. Este 'Domnul Tenis'.

Dacă judecăm pe cifre, în momentul de față Djokovic, pentru că are cel mai mare număr de săptămâni ca lider mondial, pentru că are 20 de Grand Slamuri, pentru că are cel puțin două Grand Slamuri câștigate pe toate terenurile, lucru pe care ar putea să-l facă acum, dacă Djokovic nu joacă, și Rafael Nadal. Rafael Nadal poate să-i conteste lucrul acesta pentru că ar avea cel puțin două turnee de Grand Slam în toate cele patru situații.

Însă, atitudinea lui Djokovic, cu arbitra aia pe care a lovit-o, și urletele acestea de la Roland Garros, care pe mine m-au înspăimântat, gestiurile de a arunca în tribună cu racheta. Mai e ceva, Djokovic nu e McEnroe. McEnroe a făcut multe. Djokovic când se enervează este de-a dreptul sălbatic, de-a dreptul rău.

În aceste condiții, Djokovic a ținut mai mult la statutul lui de nevaccinat, a ținut la ideile lui prin purificarea apei, care-l va vindeca, și forța din munți, alte shamaninsme, a ținut mai mult la ideile lui decât la tenis”, a precizat Cristian Tudor Popescu.

Cristian Tudor Popescu: „La Roland Garros cu siguranță nu va avea acces”

„La Roland Garros cu siguranță nu va avea acces Djokovic. În Franța este o strictețe mare cu antivacciniști. E foarte problematică participarea lui Djokovic la următoarele turnee. Nu știu cum poate în felul ăsta să-și pună în pericol cariera extraordinară și jocul lui pentru această amărâtă de înțepătură pe care nu vrea să și-o facă.

Nu cred că se aștepta la amploarea asta a scandalului, cum nu cred nici în infectarea lui de pe 16 decembrie, care e probată printr-un document emis la Belgrad. Am zis că nu cred, dar e o modalitate prin care a încercat să participe, fără ca măcar să declare public că este nevaccinat. El a încercat să intre acolo și să-și păstreze suporterii antivacciniști, cât și pe cei vacciniști. Și-a ales această libertare, ca într-un fel să trișeze.

Organizatorii turneului au gândit: 'Cum, domne? Să nu vină Djokovic?'. Cum este posibilă să treci peste legea centrală a Guvernului Federal. Sunt patru prevederi în care poți obține accesul, iar aceea de a fi infectat înainte nu se numără printre ele, nu prevede legea”, a declarat Cristian Tudor Popescu.