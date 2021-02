Infrangere pentru Simona Halep in proba de dublu la Australian Open | Halep si pustoaica de 16 ani au comis doar 3 greseli nefortate in meci

Simona Halep si Charlotte Kempenaers-Pocz au fost eliminate in turul 1 al probei de dublu la Australian Open 2021. Halep / Kempenaers-Pocz au cedat in fata dublului alcatuit din Arina Rodionova / Storm Sanders in minimum de seturi, scor 4-6, 5-7 dupa o ora si 21 de minute de joc.

A fost o participare inedita din partea Simonei Halep in proba de dublu feminin, numarul 2 WTA la simplu facand pereche cu o jucatoare de 16 ani multumita unui wildcard primit din partea organizatorilor.

1st 2 opponents in singles, Australians. Doubles partner and both opponents inf R1 match in doubles all Australians. Something with Simona and Australians at this year's AO. ???? pic.twitter.com/gukCBs5vqL