CAT DE MARE ESTE PENSIA pe care o primeste Ilie Nastase din partea Statului Roman 

A fost aflat cuantumul pensiei primite de Ilie Nastase din partea Statului Roman.

Primul numar 1 ATP din istoria tenisului, Ilie Nastase a facut publica suma pe care o primeste lunar reprezentand pensia sa pentru functia de general in rezerva.

Jucatorul care a castigat sapte titluri de mare slem, doua la simplu, trei la dublu masculin si doua la dublu mixt primeste lunar suma de 1445 de lei, potrivit Antena 1.

Ilie Nastase s-a impus la US Open in 1972 si la Roland Garros in 1973 in proba de simplu, finale in care i-a invins pe Arthur Ashe, respectiv Nikola Pilic.

La dublu, Ilie Nastase si-a adjudecat primul Grand Slam din cariera, alaturi de Ion Tiriac, la Roland Garros in 1970, performanta urmate de succesele de la Wimbledon din 1973 si US Open in 1975, semnate alaturi de Jimmy Connors.

Rezumatul finalei de la US Open din 1972, cand Ilie Nastase l-a invins pe Arthur Ashe, tenismenul american al carui nume il poarta acum arena principala de la New York. Ilie „Nasty” Nastase a trecut atunci de Ashe, scor 3-6, 6-3, 6-7, 6-4, 6-3.