Miercuri seară, de la ora 22:00, Benfica va înfrunta Juventus, la Torino, iar echipa lui Jose Mourinho pare obligată să câștige pentru a rămâne cu șanse la o clasare în primele 24 din grupa unică.

Chivu, vizat de declarația lui Mourinho? "Niște antrenori fără istorie au oportunitate de a pregăti cele mai bune echipe"



La conferința de presă premergătoare jocului, Jose Mourinho, cel care le-a pregătit în Italia pe Inter și AS Roma, a fost întrebat și despre numirea recentă a lui Luciano Spalletti pe banca lui Juventus.



"Când Milan îl numește pe Max Allegri, când Juve îl aduce pe Luciano Spalletti sau când Roma îl aduce pe Gasperini, nu poate fi niciodată o surpriză pentru mine", a replicat Mourinho, ulterior trimițând o săgeată către antrenorii tineri.



"Pentru mine, singura surpriză e atunci când niște antrenori fără istorie au oportunitatea de a pregăti cele mai bune echipe din lume. Asta e adevărata surpriză", a adăugat Mourinho.



Jurnaliștii italieni de la Tuttomercatoweb cred că declarațiile lui Mourinho au fost îndreptate în special spre Cristi Chivu, cel care a preluat în vară Inter Milano, după ce anterior o mai pregătise doar pe Parma la nivel de seniori, timp de câteva luni.



"Jose Mourinho a folosit doar exemple de echipe italiene. Nu a menționat-o pe Napoli, având în vedere că Antonio Conte era la echipă din sezonul trecut. În schimb, a numit trei echipe care și-au schimbat antrenorii în vară. Totuși, nu a menționat Inter, care l-a înlocuit pe Simone Inzaghi cu Cristi Chivu.



Înainte de a prelua banca lui Inter, Chivu strânsese doar 13 meciuri în Serie A ca antrenor la Parma, deci gândul ne duce că s-a referit la el. Oare această înțepătură a lui 'The Special One' a fost îndreptată chiar spre Chivu, unul dintre foștii săi jucători?', a scris Tuttomercatoweb.

Mourinho îi ura succes lui Chivu... până la un punct

Subiectul a fost abordat și de Corriere dello Sport, care a remarcat: "În trecut, Mourinho avea o părere complet diferită referitoare la antrenorii tineri, însă știm deja că el e regele provocărilor".

În momentul numirii lui Chivu la Inter, Mourinho a răspuns în stilul caracteristic: "Chivu este unul dintre copiii mei. Sper să poată face o tranziție importantă în carieră, e un băiat cu mare personalitate. Nu-i doresc să câștige tripleta, poate să câștige Liga Campionilor, Scudetto, ce vrea el, dar nu tripleta. Vreau să rămân singurul care a reușit asta cu Inter".

