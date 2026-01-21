Sorana Cîrstea (35 de ani, 41 WTA) și Gabriela Ruse (28 de ani, 79 WTA) sunt în plină acțiune în ediția 2026 a Openului Australian, care propune jucătoarelor premii istorice, dar cu taxe pe măsură.

Campionii vor câștiga €2,37 milioane, pe când jucătorii care au reușit doar calificarea pe tabloul principal vor primi peste €85,000.

În cazul Gabrielei Ruse, care a conturat un vârf de performanță la Melbourne, în acest an, reușind, pentru prima oară, să treacă de turul secund, sumele ating borne uriașe.

Impozite de până la 45%, în Australia, în cazul sportivilor străini

Cecul brut de circa €188,000 pe care Gabriela Ruse urmează să îl încaseze din partea organizatorilor turneului de mare șlem de la antipozi va fi taxat cu aproximativ 20%, adică fonduri în valoare de peste €36,000 vor fi redirecționate spre trezoreria australiană.

Performanța vine cu costuri de zeci de mii de euro într-un turneu de mare șlem

Din această diferență, care îi lasă Gabrielei Ruse circa €151,000, românca va fi obligată să scadă și cheltuieli precum plata salariilor membrilor staff-ului (antrenor, fizioterapeut) sau achitarea biletelor de avion.

Din suma totală, jucătoarea din București ar putea rămâne cu mai puțin de €100,000, în funcție de varietatea costurilor acoperite, conducând la un bilanț final în care sportiva din țara noastră s-ar bucura, estimativ, de 45-50% din premiul brut, oferit de oficialii turneului, adică de circa €85,000. Pentru claritate, profitul net cu care rămân jucătoarele diferă de la sportivă la sportivă, în funcție de prețul plătit de acestea pentru serviciile și nevoile pe care și le îndeplinesc pentru a ajunge la performanțele atinse.