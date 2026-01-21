Inter Milano, echipă antrenată de românul Cristian Chivu, a fost învinsă de Arsenal cu scorul de 3-1 marţi seara, pe San Siro, în etapa a şaptea din Champions League.

Inter Milano - Arsenal 1-3



Arsenal a demonstrat că este una dintre cele mai în formă echipe ale momentului şi putea câştiga şi mai clar la Milano.

Inter, care în sezonul trecut a învins-o pe Arsenal cu 1-0 la Milano, a avut fazele sale în acest meci, dar nu a ştiut să profite de şansele create.

Gabriel Jesus (10) a deschis scorul, după un şut deviat al ''tunarilor'', dar Inter a egalat rapid, prin Petar Sucic (18), la capătul unui contraatac.

Brazilianul Gabriel Jesus a realizat dubla (31), după un corner la care defensiva nerazzurra a fost făcută şah-mat, iar londonezii au încheiat apoi conturile prin suedezul Victor Gyokeres (84), pe un contraatac.

