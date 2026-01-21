VIDEO De când nu a mai pierdut Inter Milano trei meciuri la rând în Champions League

De când nu a mai pierdut Inter Milano trei meciuri la rând în Champions League Liga Campionilor
Cristian Chivu, un nume important la Inter ca jucător, încearcă acum să se impună și ca antrenor pe San Siro.

Inter Milano, echipă antrenată de românul Cristian Chivu, a fost învinsă de Arsenal cu scorul de 3-1 marţi seara, pe San Siro, în etapa a şaptea din Champions League.

Inter Milano - Arsenal 1-3

Arsenal a demonstrat că este una dintre cele mai în formă echipe ale momentului şi putea câştiga şi mai clar la Milano. 

Inter, care în sezonul trecut a învins-o pe Arsenal cu 1-0 la Milano, a avut fazele sale în acest meci, dar nu a ştiut să profite de şansele create.

Gabriel Jesus (10) a deschis scorul, după un şut deviat al ''tunarilor'', dar Inter a egalat rapid, prin Petar Sucic (18), la capătul unui contraatac. 

Brazilianul Gabriel Jesus a realizat dubla (31), după un corner la care defensiva nerazzurra a fost făcută şah-mat, iar londonezii au încheiat apoi conturile prin suedezul Victor Gyokeres (84), pe un contraatac.

Cristian Chivu, câștigător de Champions League și triplu campion în Serie A cu Inter Milano

Inter a pierdut al treilea meci consecutiv în competiţie, după cele cu Atletico Madrid şi Liverpool, în timp ce Arsenal are punctaj maxim.

Ultima dată când i s-a mai întâmplat așa ceva lui Inter a fost în septembrie 2011, când Chivu era încă jucătorul ”nerazzurrilor”.

Fostul căpitan al naționalei noastre a câștigat cu Inter Milano trofeul Champions League în 2010, când a jucat titular în finală, și titlul în Serie A în 2008, 2009 și 2010.

O nouă lege a cetăţeniei în Ucraina exclude România de pe lista statelor acceptate pentru dublă cetăţenie
Cum a învins-o Dinamo pe vicecampioana Franței! ”17 este bulgar, știe doar power” și ce scrie L'Equipe
Luptă aprigă pentru Alexi Pitu! Granzii din Superliga au concurență din străinătate
Fascinanta Africa: ce au primit senegalezii după ce au devenit campionii continentului
De câte assist-uri mai are nevoie Vinicius pentru a fi cel mai bun pasator decisiv al lui Real Madrid, peste Cristiano Ronaldo!
Legendarul Becker, uluit de ce a văzut la Australian Open: „Foarte ciudat!“
Gabriel Jesus și-a dat acordul și semnează!
Drăgușin semnează! Italienii anunță ultima condiție care a rămas de îndeplinit și suma afacerii

Reacția ungurilor după ce România a fost învinsă în ultima secundă de către Macedonia de Nord

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Gigi Becali face anunțul momentului la FCSB: ”6.000.000€! Va fi din străinătate”

850.000 de euro pentru Octavian Popescu

Valeriu Iftime anunță: „Plătesc 41 de milioane de euro”

Luptă aprigă pentru Alexi Pitu! Granzii din Superliga au concurență din străinătate
Fascinanta Africa: ce au primit senegalezii după ce au devenit campionii continentului
De câte assist-uri mai are nevoie Vinicius pentru a fi cel mai bun pasator decisiv al lui Real Madrid, peste Cristiano Ronaldo!
Legendarul Becker, uluit de ce a văzut la Australian Open: „Foarte ciudat!“
Mourinho, săgeți către antrenorii tineri: "Oare la Chivu s-a referit?"
Antrenorul care l-a lansat pe Cristian Chivu în fotbalul mare, atac nemilos: "Cine ești tu să refuzi Ajax?"
Florin Prunea: "100% nu. Nici vorbă!" Pe cine exclude din cursa pentru banca tehnică a naționalei României
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Raphinha, înapoi în Premier League? Două cluburi se bat pe semnătura brazilianului
Fenomen ciudat în Munții Făgăraș. La Bâlea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine, este mult mai cald ca în orașul Sibiu

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

O nouă lege a cetăţeniei în Ucraina exclude România de pe lista statelor acceptate pentru dublă cetăţenie

O plajă din Anglia a fost acoperită de cantități enorme de cartofi și ceapă, provenite de la un container de transport

