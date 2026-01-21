Naţionala de handbal masculin a României a fost învinsă dramatic de echipa Macedoniei de Nord cu scorul de 24-23 marţi seara, în ultimul său meci de la EHF EURO 2026, turneu final transmis în exclusivitate de VOYO.

Nenad Koteski a marcat golul victoriei Macedoniei de Nord, în ultima secundă, după ce Daniel Stanciuc egalase câteva momente mai devreme!

Golurile echipei antrenate de George Buricea au fost marcate de Ionuț Nistor 8, Călin Dedu 4, Alexandru Andrei 2, Sorin Grigore 2, Daniel Stanciuc 2, Andrei Buzle 2, Tudor Botea 1, Ştefan Cumpănici 1 și Robert Nagy 1, iar România încheie pe ultimul loc în grupă, cu trei înfrângeri din tot atâtea partide: 34-40 cu Portugalia, 24-39 cu campioana olimpică și mondială Danemarca și acum 23-24 cu Macedonia de Nord.

Portarul Mihai Popescu, la ultimul său meci în naţională, a avut 10 intervenţii și a fost desemnat jucătorul partidei.

”În privința mea, ce pot să spun, am fost mai mult de 20 de ani la echipa națională. Mă retrag într-un mod foarte frumos, pentru că am luat acest trofeu. Sunt foarte mândru de ce am reușit să fac la echipa națională”, a spus portarul de 40 de ani.

