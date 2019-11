REAL A AFLAT VERDICTUL! Cat timp va lipsi Eden Hazard, accidentat in meciul cu PSG din Champions League

Eden Hazard s-a accidentat in meciul din Champions League dintre Real Madrid si PSG.

Belgianul va lipsi doar 10 zile de pe teren, dupa ce medicii au confirmat ca leziunea sa nu este grava. Hazard s-a accidentat dupa o intrare dura a compatriotului sau, Thomas Meunier.

"Dupa probele realizate jucatorului nostru, Eden Hazard, a fost diagnosticat cu o contuzie la piciorul drept. Ii vom urmari evolutia", a comunicat partea medicala a clubului.

Astfel, Hazard nu va rata cel mai asteptat duel al sezonului, El Clasico, care va avea loc pe 18 decembrie, de la ora 21.

Eden Hazard out about 7 to 10 days, if the recovery goes the right way, he should be back for game against Brugge in the Champions League.

Perfect opportunity to ease him in just before El Clasico, a cameo of 30 minutes vs Brugge and Valencia can be amazing. He'll be ready!!! pic.twitter.com/EBN71uj96z