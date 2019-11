Jucatorul PREMIUM adus in vara de FCSB poate pleca imediat! Becali ii acord o ultima sansa: "Nu am decis daca il transfer definitiv!"

Adus in vara si prezentat drept un transfer-premium, ar putea pleca inca din iarna.

Cristi Manea, international roman si campion cu CFR Cluj, a fost adus de FCSB in vara. Jucatorul nu a reusit sa se impuna in echipa lui Vintila, iar Becali ar putea sa renunte la el inca din aceasta iarna si sa nu-i activeze clauza de cumparare definitiva.

Manea a jucat intr-un singur meci in Liga 1 pentru FCSB, titular pe banda sa fiind Cretu. Becali spune ca meciul din aceasta etapa, cu Voluntari, va fi adevaratul test pentru Manea. Cretu e suspendat si Manea poate demonstra ca merita pastrat.



"Ce sa ii fac eu lui Manea? Vintila imi spune ca el nu poate sa il scoata din echipa pe Cretu pentru ca este peste Manea. Acum, daca Manea este sub Cretu, ce vreti sa fac eu? In locul cui sa il bagam? In centrul apararii? Unde? Uite, Manea s-ar putea acum sa aiba sansa sa demonstreze ce poate pe partea dreapta, cu Voluntari, ca mi se pare ca este suspendat Cretu. Sa joace acum. Nu am decis daca il voi transfera definitiv", a declarat Gigi Becali pentru ProSport.