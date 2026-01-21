Gabriel Jesus a anunțat că vrea să prelungească acordul cu Arsenal

Recent, într-un interviu acordat în presa din Anglia, Jesus a anunțat unde vrea să joace din 2027, după ce îi expiră contractul cu Arsenal Londra. A afirmat că își dorește să prelungească acordul cu ”tunarii”, alături de care poate cuceri un titlu istoric în Premier League.

”Primul meu obiectiv este să fiu sănătos. Acesta este al patrulea sezon al meu la Arsenal și, din păcate, am jucat poate un sezon și jumătate sau două, în restul am fost accidentat.

Se întâmplă asta, nu mi s-a mai întâmplat niciodată, dar nu mă întreb de ce. Încerc doar să fiu în formă!

Dorința mea este să rămân la Arsenal! Dacă mă întrebați pe mine, am vrut să-mi prelungesc contractul, să-mi prelungesc șederea și să câștig trofee cu Arsenal. Am venit aici cu un scop, dar evident că realitatea poate fi alta”, a declarat fotbalistul, citat de The Sun.

Gabriel Jesus, absent aproape un an din echipa lui Arsenal

La începutul anului 2025, Arsenal a primit o lovitură, după accidentarea unuia dintre jucătorii importanți. Gruparea din Premier League confirma că Gabriel Jesus urma să fie operat, după ce a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate.

În aceste condiții, atacantul brazilian a lipsit pentru restul sezonului, după un 2024 în care a absentat mai multe luni din cauza problemelor medicale. De când a ajuns la Arsenal, din iulie 2022, Gabriel Jesus s-a confruntat cu mai multe probleme medicale, fiind absent și de la Cupa Mondială din Qatar.

Jesus a revenit recent, iar în acest sezon a adunat 11 meciuri, un gol și o pasă decisivă. El a revenit pe teren, după accidentarea de la începutul anului 2025, în prima jumătate a lunii decembrie, dar acum și-a stabilit deja planurile, să continue la Arsenal.

Arsenal l-a transferat pe Gabriel Jesus pentru 52,2 milioane de euro

Jesus a ajuns la Arsenal în vara anului 2022, de la Manchester City, în schimbul sumei de 52,2 milioane de euro. În acest timp a adunat 107 meciuri pentru ”tunari”, a marcat de 27 de ori și a oferit 21 de pase decisive.

A avut statistici mai bune la Manchester City, cu 95 de goluri și 45 de pase decisive în 236 de meciuri.

