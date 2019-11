Radoi e cel mai tanar selectioner din Europa! El este insa abia pe locul 10 in topul all-time al Romaniei

Antrenorul Romaniei are aproape jumatate din varsta celui mai batran selectioner din calificarile Euro 2020.

Strategia FRF de intinerire a lotului echipei nationale nu s-a oprit la jucatori, ci a dus si la numirea pentru banca nationalei a celui mai tanar selectioner din preliminariile Euro 2020. Radoi are 38 de ani si 8 luni, fiind cu 23 ani si 9 luni mai tanar decat selectionerul Islandei, Erik Hamren, adversarul din barajul pentru Euro 2020, dar avand si cu 35 de ani si 5 luni mai putin decat Edoardo Reja, cel mai varstnic antrenor din calificari.

Urmatorul antrenor in acest top este Karel Voolaid, cel care conduce de pe banca Estonia si care are cu aproape 4 ani mai mult decat Radoi. Majoritatea selectionerilor europeni au varste cuprinse intre 50 si 69 de ani. De altfel, romanul este mai tanar si decat jucatorul Ildefons Lima (Andorra), care a implinit in timpul acestor preliminarii varsta de 39 de ani si 10 luni.

Radoi nu este insa cel mai tanar antrenor din istoria fotbalului romanesc, la acest capitol fiind surclasat de Constantin Radulescu (27 ani), Gheorghe Popescu I (32 ani), Ion Lapusneanu (34 ani), Gheorghe Ola (35 ani), Gica Hagi si Mircea Lucescu (ambii, 36 ani), Iuliu Baratky, Emerich Vogl si Colea Valcov (toti, 37 ani).

CLASAMENTUL SELECTIONERILOR IN FUNCTIE DE VARSTA (cel mai tanar>cel mai batran):

1. ROMANIA - MIREL RADOI (38 ani si 8 luni)

2. Estonia - Karel Voolaid (42 ani si 5 luni)

3. Ucraina - Andrei Sevchenko (43 ani si 1 luna)

4. Macedonia de Nord - Igor Angelovski (43 ani si 6 luni)

5. Tara Galilor - Ryan Giggs (46 ani)

5. Belgia - Roberto Martinez (46 ani si 4 luni)

7. Liechtenstein - Helgi Kolvidsson (48 ani si 2 luni)

8. Polonia - Jerzy Brzeczek (48 ani si 8 luni)

9. Cipru - Ran Ben Shimon (49 ani)

10. Andorra - Koldo Alvarez (49 ani si 3 luni)

11. Anglia - Gareth Southgate (49 ani si 3 luni)

12. Moldova - Engin Firat (49 ani si 5 luni)

13. Spania - Luis Enrique (49 ani 6 luni)

14. Letonia - Slavisa Stojanovici (49 ani si 11 luni)

15. Slovacia - Pavel Hapal (50 ani si 4 luni)

16. Luxemburg - Luc Holtz (50 ani si 5 luni)

17. Irlanda de Nord - Michael O'Neill (50 ani si 5 luni)

18. Bosnia&Hertegovina - Robert Prosinecki (50 ani si 10 luni)

19. Franta - Didier Deschamps (51 ani si 1 luna)

20. Israel - Andreas Herzog (51 ani si 2 luni)

21. Lituania - Valdas Urbonas (52 ani)

22. Armenia - Abraham Kasmanyan (52 ani)

23. Croatia - Zlatko Dalici (53 ani si 1 luna)

24. Azerbaidjan - Nikola Jurcevici (53 ani si 2 luni)

25. Austria - Franco Foda (53 ani si 7 luni)

26. Belarus - Mihail Markel (53 ani si 8 luni)

27. Kazahstan - Michal Bilek (54 ani si 7 luni)

28. Italia - Roberto Mancini (55 ani)

29. Georgia - Vladimir Weiss (55 ani si 2 luni)

30. Ungaria - Marco Rossi (55 ani si 2 luni)

31. Finlanda - Markku Kanerva (55 ani si 6 luni)

32. Grecia - John van't Schip (55 ani si 11 luni)

33. Scotia - Steve Clarke (56 ani si 4 luni)

34. Elvetia - Vladimir Petkovici (56 ani si 3 luni)

35. Rusia - Stanislav Cercesov (56 ani si 3 luni)

36. Olanda - Ronald Koeman (56 ani si 9 luni)

37. Suedia - Janne Andersson (57 ani si 2 luni)

38. Cehia - Jaroslav Silhavy (58 ani)

39. Slovenia - Matjaz Kek (58 ani si 2 luni)

40. Insulele Feroe - Lars Olsen (58 ani si 9 luni)

41. Germania - Joachim Low (59 ani si 10 luni)

42. Irlanda - Mick McCarthy (60 ani si 9 luni)

43. Muntenegru - Faruk Hagibegici (62 ani si 1 luna)

44. Islanda - Erik Hamren (62 ani si 5 luni)

45. Gibraltar - Julio Cesar Ribas (62 ani si 10 luni)

46. Malta - Ray Farrugia (64 ani si 2 luni)

47. Bulgaria - Georgi Dermengiev (64 ani si 11 luni)

48. Portugalia - Fernando Santos (65 ani si 1 luna)

49. Danemarca - Age Hareide (66 ani si 2 luni)

50. San Marino - Franco Varrella (66 ani si 10 luni)

51. Serbia - Ljubisa Tumbakovici (67 ani si 3 luni)

52. Turcia - Senol Gunes (67 ani si 6 luni)

53. Kosovo - Bernard Challandes (68 ani si 4 luni)

54. Norvegia - Lars Lagerback (71 ani si 4 luni)

55. Albania - Edoardo Reja (74 ani si 1 luna)